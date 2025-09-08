Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm quái xế sử dụng kiếm đe dọa người đi đường

Công an Nghệ An vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chạy xe mô tô tốc độ cao rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, sử dụng kiếm đe dọa, chửi bới người đi đường.

Thanh Hà

Ngày 8/9, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 7 thanh thiếu niên chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, đồng thời sử dụng kiếm đe dọa, chửi bới người đi đường.

images2037106-z6988038206325-563b9f93584bebf833622e16a8454d63.jpg
Nhóm thanh thiếu niên chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, sử dụng kiếm đe dọa, chửi bới người đi đường.

Trước đó sáng 5/9, Công an xã Tân Kỳ tiếp nhận tin báo của công dân về việc tối 4/9, có một nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm và vỏ chai bia đi 3 xe mô tô trên QL7C hướng từ xã Vân Du đi xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Tân Kỳ, nhóm thanh thiếu niên này đã có hành vi đe dọa, chửi bới, thách thức người đi đường và một số người dân trên địa bàn, ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về nội dung vụ việc, đồng thời tập trung lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau ít giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 7 đối tượng tuổi đời từ 15 đến 19 cùng trú tại xã Vân Du về hành vi gây rối trật tự công cộng.

images2037094-z6988038196095-6215255216d91c5ee8c1276c1b3cb0c2.jpg
Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ 3 xe mô tô, mang theo 2 kiếm, nhiều vỏ chai thuỷ tinh (chai bia) và các tang vật có liên quan khác.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường, trong quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân rồi quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm “câu view, câu like".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
