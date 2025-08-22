Hà Nội

Phát hiện quái thú bằng đồng khổng lồ gây chấn động khảo cổ Trung Quốc

Kho tri thức

Phát hiện quái thú bằng đồng khổng lồ gây chấn động khảo cổ Trung Quốc

Bức tượng quái thú này là bức tượng động vật lớn nhất được phát hiện trong nhiều thập kỷ khai quật ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Sanxingdui, nghĩa đen là "Gò Tam Tinh", là một di tích Thời Kỳ Đồ Đồng ở vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi tiến hành khai quật tại hố hiến tế số 8 thuộc di chỉ khảo cổ Thời Kỳ Đồ Đồng Sanxingdui, các chuyên gia đến từ Đại học Bắc Kinh bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Bắc Kinh.
Đó là một tượng quái thú bằng đồng, kích thước khổng lồ, nặng khoảng 150 kg, nó không giống bất kỳ sinh vật thần thoại bằng đồng nào khác từng được tìm thấy trong các hố hiến tế cổ xưa ở Trung Quốc. Ảnh: @Đại học Bắc Kinh.
Con quái thú này có tai cao dựng đứng, thân hình tròn trịa với đôi chân ngắn và chiếc đuôi dày cuộn tròn từ mông cao, có niên đại thuộc đời nhà Thục tồn tại cho đến khoảng năm 316 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Bắc Kinh.
Zhao Hao, nhà khảo cổ học của Đại học Bắc Kinh cho biết, trên bộ ngực rộng của quái thú có khắc một cây sự sống thiêng liêng. Mặt khác, có một bức tượng người đứng trên đầu con quái thú. Bức tượng người này mặc một chiếc váy dài để điều khiển con quái thú. Ảnh: @Đại học Bắc Kinh.
Một nhà khảo cổ học cho rằng, bức tượng quái thú kỳ lạ này phản ánh một nền văn hóa tín ngưỡng tâm linh độc lạ, kỹ năng chế tác kim loại tiên tiến, tài năng nghệ thuật và trí tưởng tượng phong phú của người Thục cổ xưa. Ảnh: @Đại học Bắc Kinh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Quái thú #Trung Quốc #bức tượng #động vật #nghi lễ

