Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tạm giữ nam nhân viên dâm ô người chưa thành niên tại công ty ở Đồng Nai

Tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên.

Hải Ninh

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ (SN 1992, xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh), nhân viên làm việc tại Công ty T.D trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định của pháp luật.

34.jpg
Đối tượng V.T.Đ tại Công an xã Long Thành

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng có liên quan.

Qua điều tra xác định, vào khoảng 19h16 ngày 26/1/2026, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên, sinh năm 2010. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự. Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

35.jpg
Hình ảnh dựng lại hiện trường vụ án

Vụ việc đang được Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin về người bị hại được bảo mật theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
Công an xã Long Thành cũng đề nghị các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội và cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin có liên quan đến người bị hại, đặc biệt là các nội dung làm lộ thông tin, hình ảnh hoặc chi tiết có thể nhận diện người chưa thành niên, khẩn trương rà soát và gỡ bỏ. Việc lan truyền thông tin không phù hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự và quyền lợi hợp pháp của trẻ em, đồng thời không phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và bảo vệ đời sống riêng tư.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
#đồng nai #dâm ô #nhân viên #trẻ em #bảo vệ trẻ

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái ở Vĩnh Long

Sau khi đi nhậu về, đối tượng Lê Văn Nhàn (tỉnh Vĩnh Long) đã uy hiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.T.N.T.

Ngày 31/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Nhàn (SN 2004, cư trú tại khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh) để điều tra hành vi can tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

z7357788257762-430abb0932aa3a0bcba13b25b9ec24ae.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Nhàn. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ở An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 1 bị can, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Ngày 13/11, thông tin từ Công an xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh (SN 1988, trú tại ấp Phú Trung, xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cụ thể, ngày 08/11, sau khi nhậu xong, Lê Trí Tâm Anh đã dụ dỗ và chở cháu P.T.N.A (SN 2018, là con của bạn nhậu) về nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi xâm hại.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ khống chế, xâm hại cô gái giữa đoạn đường vắng ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng vừa bắt tạm giam kẻ khống chế, xâm hại cô gái đang đi xe máy trên đường ở Đà Nẵng.

Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, khi chị N.T.T.H (SN 1993, ở TP Đà Nẵng) đi xe máy từ trung tâm thành phố về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới