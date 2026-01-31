Tạm giữ nam nhân viên dâm ô người chưa thành niên tại công ty ở Đồng Nai

Tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ (SN 1992, xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh), nhân viên làm việc tại Công ty T.D trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định của pháp luật.

Đối tượng V.T.Đ tại Công an xã Long Thành

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng có liên quan.

Qua điều tra xác định, vào khoảng 19h16 ngày 26/1/2026, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên, sinh năm 2010. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Long Thành xác định hành vi của V.T.Đ có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự. Đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh dựng lại hiện trường vụ án

Vụ việc đang được Công an xã Long Thành tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin về người bị hại được bảo mật theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Long Thành cũng đề nghị các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội và cá nhân đã đăng tải, chia sẻ thông tin có liên quan đến người bị hại, đặc biệt là các nội dung làm lộ thông tin, hình ảnh hoặc chi tiết có thể nhận diện người chưa thành niên, khẩn trương rà soát và gỡ bỏ. Việc lan truyền thông tin không phù hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự và quyền lợi hợp pháp của trẻ em, đồng thời không phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và bảo vệ đời sống riêng tư.

