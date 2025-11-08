Hà Nội

Xã hội

Bất ngờ danh tính đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở Thái Nguyên

Do mải chơi, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Dương Trọng Hoàng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Gia Đạt

Ngày 8/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 7/11, tại một cửa hàng vàng bạc thuộc xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ cướp giật tài sản; ngay sau đó, Công an xã và quần chúng nhân dân đã truy bắt, khống chế được đối tượng.

Thông tin ban đầu xác định, đối tượng là Dương Trọng Hoàng, sinh năm 2006, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên Đại học, chưa có tiền án, tiền sự. Do mải chơi, cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

capture-9716.png
Đôi tượng Dương Trọng Hoàng.

Trước đó, khoảng 10h00’ ngày 7/11/2025, có một đối tượng điều khiển xe mô tô đến cửa hàng Vàng bạc Hạnh Thuý, địa chỉ tại thôn 4, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên để hỏi mua vàng. Chủ cửa hàng lấy ra một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 5 chỉ và đưa cho Hoàng xem.

Đối tượng cầm trên tay xem rồi bất ngờ bỏ chạy ra hướng xe mô tô nhằm tẩu thoát. Anh Hạnh truy hô và đuổi theo nên Hoàng không kịp lên xe mô tô để tẩu thoát mà chạy bộ về phía chợ Trại Cau. Thấy anh Hạnh truy hô, quần chúng nhân dân đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng, thu giữ vật chứng và trình báo đến Công an xã Trại Cau. Ước tính giá trị của sợi dây chuyền khoảng 70 triệu đồng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Trại Cau đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế và đưa đối tượng cùng vật chứng thu giữ về trụ sở Công an xã để làm việc.

Hiện vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Video ghi lại diễn biến vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng:

(Nguồn: MXH)
