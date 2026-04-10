Bắt khẩn cấp đối tượng ngông cuồng xông vào nhà chém người

Xảy ra mâu thuẫn cá nhân, Thủy cầm dao xông vào nhà người đàn ông ở phường Tam Thắng chém tới tấp nạn nhân. Công an TP HCM vừa bắt khẩn cấp đối tượng này.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thủy (26 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hoàng Văn Thủy và hung khí gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng trưa 2/4, Hoàng Văn Thủy mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H (52 tuổi) trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP HCM). Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Đối tượng Thủy sau đó tháo chạy, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng. Qua đó nhanh chóng xác định và mời làm việc đối với Hoàng Văn Thủy.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình quen biết trước đó, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Thủy, thu giữ tang vật gồm con dao gây án cùng nhiều vật chứng liên quan. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng các vật dụng này để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.