Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bắt khẩn cấp đối tượng ngông cuồng xông vào nhà chém người

Xảy ra mâu thuẫn cá nhân, Thủy cầm dao xông vào nhà người đàn ông ở phường Tam Thắng chém tới tấp nạn nhân. Công an TP HCM vừa bắt khẩn cấp đối tượng này.

Xuân Danh

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thủy (26 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hoàng Văn Thủy và hung khí gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng trưa 2/4, Hoàng Văn Thủy mang theo dao tìm đến nhà anh N.H.H (52 tuổi) trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP HCM). Sau khi gọi cửa, lợi dụng lúc nạn nhân đi ra, Thủy bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Đối tượng Thủy sau đó tháo chạy, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét đối tượng. Qua đó nhanh chóng xác định và mời làm việc đối với Hoàng Văn Thủy.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình quen biết trước đó, đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Thủy, thu giữ tang vật gồm con dao gây án cùng nhiều vật chứng liên quan. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng các vật dụng này để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả xem video hành vi "Cố ý gây thương tích" của đối tượng Thủy
Bài liên quan

Xã hội

Bắt nghi phạm chém 3 người ở Phú Thọ sau 6 giờ gây án

Sau khi gây án tại xã Hiền Lương, nghi phạm bỏ trốn và bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Dương Hữu Ninh (29 tuổi, trú xã Hiền Lương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h30 ngày 21/3, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một người dùng hung khí gây thương tích nặng cho nhiều người tại xã Hiền Lương, có dấu hiệu của tội giết người. Nghi phạm được xác định là Dương Hữu Ninh, sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Dương Hữu Ninh và hung khí gây án tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Ninh khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vân Phú.

Tại cơ quan công an, Ninh khai khoảng 0h50 ngày 21/3, tại một quán ăn đêm ở xã Hiền Lương, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc sử dụng rượu bia, đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, gáy của ba người.

Ba nạn nhân gồm anh Tạ Khương D (29 tuổi), chị Tạ Thị H (38 tuổi) và anh Lê Ngọc H (46 tuổi), cùng trú tại xã Hiền Lương, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Hữu Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Ghen tuông mù quáng, chém vợ cũ và mẹ vợ trọng thương ngày mùng 1 Tết

Sự việc ghen tuông dẫn đến án mạng khiến hai mẹ con ở xã Yên Kỳ (Phú Thọ) bị chém trọng thương, nghi phạm đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội giết người.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hiếu (SN 1996, trú xã Thanh Ba), để điều tra về hành vi Giết người xảy ra trên địa bàn xã Yên Kỳ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng chém người trong vụ hỗn chiến trên tỉnh lộ ở Phú Thọ

Sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Phú Thọ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án trong vụ hỗn chiến khiến một người bị thương nặng.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Lộ Viên, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4/1, Công an xã Tam Dương Bắc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dồn đuổi và đánh nhau trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc. Vụ xô xát khiến Hà Văn Vinh (SN 2008, trú tại thôn Trại Mới, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới