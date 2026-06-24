Bắt nhóm đối tượng điều xe cẩu trộm cắp cầu đá cổ ở Hải Phòng

Nhóm đối tượng đã điều xe cẩu trộm cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ bắc qua mương nước ở khu vực thôn Đồng Tràng, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng.

Ngày 24/6, lãnh đạo Công an phường Ái Quốc (TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng liên quan vụ trộm nhiều phiến đá của cầu đá cổ Đồng Tràng hơn 100 năm tuổi tại phường Ái Quốc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 16/6, Công an phường Ái Quốc tiếp nhận trình báo của ban tự quản Tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc về việc đêm 15/6 rạng ngày 16/6, kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ bắc qua mương nước ở khu vực thôn Đồng Tràng thuộc tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc, Hải Phòng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Ái Quốc và Công an xã An Lão khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

3 đối tượng tại cơ quan công an

Điều tra xác định, Lương Đình Quý và Lê Văn Chi, cùng sinh năm 1991, đều trú tại xã An Lão, thành phố Hải Phòng là bạn quen biết nhau.

Sáng 15/6, Chi gặp Quý tại cây xăng An Tiến, xã An Lão, TP Hải Phòng. Quý hỏi Chi có chỗ nào có đồ đá cổ không. Chiều cùng ngày, Chi điện cho Quý nói rằng biết một chỗ ở Thanh Hà cũ có một cầu đá ở gần đường tỉnh lộ 390 không có ai quản lý. Sau đó, Chi rủ Quý sử dụng xe cẩu của Quý đi trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ ở khu vực rìa đường tỉnh lộ 390, thuộc địa phận TDP Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng mang về bán.

Khoảng 0h10, ngày 16/6, Quý điều khiển xe ô tô tải cẩu của mình chở Chi và rủ thêm Phú Văn Sáng (SN 1989, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão, Hải Phòng) cùng đi đến vị trí cầu đá Đồng Tràng. Sau đó, Chi và Phú sử dụng các dây đai buộc và các cấu kiện của cầu đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc 4 nhịp cầu của cầu đá, gồm các cấu kiện: 12 phiến đá mặt cầu (quá trình cầu làm vỡ, gãy 4 phiến), 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên (đá xanh đen) đặt lên thùng xe.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bàn giao tang vật tại trụ sở Công an phường Ái Quốc

Khoảng 4h30 cùng ngày, nhóm Quý đến nhà Nguyễn Văn Đ. ở Đại Trạch, Bắc Ninh để bán số cầu đá trên với giá 115 triệu đồng và chuyển khoản trước số tiền 60 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Quý. Đ. nhận ra đây là hiện vật của cây cầu và lập tức liên lạc yêu cầu trả lại. Quý sau đó hoàn trả cho Đ. 56 triệu đồng, giữ lại 4 triệu đồng được cho là chi phí vận chuyển, cẩu bốc.

Do Quý đang đi làm xa nên gọi anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1993 trú tại thôn Liễu Dinh, xã An Trường, Hải Phòng) đến đón Chi và Sáng đến nhà anh Đ ở Bắc Ninh để cẩu số đá. Khi sự việc không thành nhóm bàn nhau cẩu số đá vứt ở gầm cầu gần đường cao tốc 5B đoạn xã An Quang, TP Hải Phòng với mục đích để người dân dễ phát hiện nhằm thu hồi về cho sự việc đỡ ầm ĩ.

Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng, thu được toàn bộ số cấu kiện cầu đá các đối tượng trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ , xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 24/6, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tới phường Ái Quốc trao hiện vật vụ án trộm cắp cầu đá cổ Đồng Tràng cho chính quyền địa phương và Nhân dân TDP Hoàng Xá. Nhân dịp này, Đại tá Bùi Trung Thành cũng đã biểu dương tập thể các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ ở phường Ái Quốc (Hải Phòng). UBND phường Ái Quốc cũng đã tặng giấy khen cho tập thể Tổ phòng chống tội phạm và 8 cán bộ chiến sỹ Công an phường Ái Quốc. Quá trình điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, trao hiện vật được Nhân dân theo dõi, đánh giá cao về tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của các lực lượng Công an thành phố Cảng, góp phần gìn giữ tài sản, hiện vật có giá trí văn hóa cao, gắn bó lâu đời với Nhân dân địa phương.

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