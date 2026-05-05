Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người ngã nhào trước ô tô

Đang lái xe trên đường, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm người dùng nón bảo hiểm tấn công khiến nạn nhân ngã nhào ngay trước đầu ô tô...

Xuân Danh

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Nhựt (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng); Nguyễn Quốc Chỉnh (22 tuổi) và Lê Phú Thành (19 tuổi, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhựt, Chỉnh, Thành bị bắt vì hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, qua thông tin dư luận phản ánh về vụ việc một thanh niên bị nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Phan Văn Nhựt đã rủ Nguyễn Quốc Chỉnh và Lê Phú Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T (20 tuổi, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, phát hiện anh T. điều khiển xe rời khỏi nơi làm việc, nhóm đối tượng đã bám theo. Khi đến khu vực đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Chỉnh áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh T. té ngã xuống đường ngay trước đầu một ô tô đang chạy tới. Rất may tài xế dừng kịp nên không cán qua người nạn nhân.

Hành vi côn đồ của 3 đối tượng bị camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và thêm một lần tấn công nạn nhân khi đang di chuyển, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Video nhóm đối tượng dùng nón bảo hiểm tấn công thanh niên
