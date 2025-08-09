Hà Nội

Xã hội

Bắt kẻ lừa bán tượng cổ giả, chiếm đoạt 95 triệu đồng

Sau khi dùng mực tàu quét lên tượng thạch cao, Trương Tấn Sỹ nói đó là tượng đồng đen, mang bán lấy 95 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 9/8, Công an xã Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Tấn Sỹ (SN 1960, trú thôn Phước Lợi, phường Nam Nha Trang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 5/2025, để có tiền tiêu xài, Sỹ dùng mực tàu quét lên tượng thạch cao rồi nói là tượng đồng đen. Sau đó, ông ta mang bán cho một người dân ở xã Diên Lạc (Khánh Hòa) với giá 95 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

sy-bi-bat-17547112995711471166700.jpg
Đối tượng Trương Tấn Sỹ.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã Sỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến trưa 8/8, khi đang lẩn trốn tại khu vực gần Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Diên Khánh), Sỹ bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
