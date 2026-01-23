Bắt kẻ đột nhập nhà dân ở Ninh Bình trộm tiền, vàng trị giá 160 triệu đồng

Lợi dụng gia đình anh Vũ Văn Thiện đi vắng, Vũ Minh Tiếp đã đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền 47 triệu đồng và 8 chỉ vàng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Nguyễn Úy vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Vũ Minh Tiếp, sinh năm 2004, trú tại Tổ dân phố Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Minh Tiếp tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12h30, ngày 20/1/2026, lợi dụng gia đình anh Vũ Văn Thiện, sinh năm 2004, trú tại Tổ dân phố Lưu Phúc Mỹ, phường Nguyễn Úy đi vắng, kẻ gian đã đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền 47 triệu đồng và 8 chỉ vàng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 160 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Úy đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, kết quả đã xác định, làm rõ Vũ Minh Tiếp là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại nhà anh Thiện, thu giữ tài sản trả cho người bị hại.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

