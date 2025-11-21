Hà Nội

Xã hội

Bắt hai đối tượng vờ mua xe máy rồi cướp tài sản

Trong lúc giao dịch, hai đối tượng dùng gậy sắt 3 khúc gây thương tích và cướp xe máy Honda nhãn hiệu Viario của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Bảo Ngân

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) đang phối hợp Công an xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên) điều tra, xác minh đối tượng Phạm Trung Dũng (sinh năm 2008, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Đức Toàn (sinh năm 2005, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Nam Hòa.

cats-6446.jpg
Hai đối tượng và tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 14/11, hai đối tượng trên hẹn nạn nhân là Đặng Hữu Trung (sinh năm 2008, trú tại thôn Cao Phong, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) đưa xe đến khu vực trạm y tế xã Nam Hòa để bán xe máy.

Trong lúc giao dịch, hai đối tượng dùng gậy sắt (dạng gậy rút 3 khúc) gây thương tích và cướp xe máy Honda nhãn hiệu Viario của nạn nhân rồi bỏ chạy. Hậu quả, nạn nhân bị thương tích gãy 3 răng cửa hàm dưới.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Nam Hòa tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 15/11, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại phường Yên Tử và phường Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), thu giữ được tang vật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử phạt hai học sinh thông chốt CSGT. (Nguồn: CA Cao Bằng).

