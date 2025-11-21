Đi xe máy vi phạm, rút hai vỏ chai thủy tinh ném vào Công an

Ngày 21/11, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h30 cùng ngày, Tổ công tác Y11/141 trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường Cầu Giấy, phát hiện Phùng Minh Ngọc (sinh năm 2004; có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ) và Lê Hoàng Minh (sinh năm 2004), cùng trú tại số 28 Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy (Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

Hai đối tượng cùng chiếc xe vi phạm và vỏ chai thủy tinh tại cơ quan Công an.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, cả hai đã bỏ xe chạy trốn theo hai hướng. Trong lúc truy đuổi, một đối tượng rút hai vỏ chai thủy tinh mang theo người và ném về phía lực lượng Công an.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai đối tượng và bàn giao người cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường Cầu Giấy để xử lý theo quy định.

