Xã hội

Đi xe máy vi phạm, rút hai vỏ chai thủy tinh ném vào Công an

Ngọc và Huyên đi xe máy không biển số, không đội mũ, thấy cảnh sát 141 thì bỏ xe chạy trốn. Một đối tượng còn ném vỏ chai thủy tinh về phía công an.

Bảo Ngân

Ngày 21/11, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h30 cùng ngày, Tổ công tác Y11/141 trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường Cầu Giấy, phát hiện Phùng Minh Ngọc (sinh năm 2004; có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ) và Lê Hoàng Minh (sinh năm 2004), cùng trú tại số 28 Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy (Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm.

cats.jpg
Hai đối tượng cùng chiếc xe vi phạm và vỏ chai thủy tinh tại cơ quan Công an.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, cả hai đã bỏ xe chạy trốn theo hai hướng. Trong lúc truy đuổi, một đối tượng rút hai vỏ chai thủy tinh mang theo người và ném về phía lực lượng Công an.

Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai đối tượng và bàn giao người cùng phương tiện, tang vật cho Công an phường Cầu Giấy để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT phối hợp bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích bỏ trốn trên xe khách.

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý nghiêm những người đưa thông tin thất thiệt về mưa lũ ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm những những thông tin thất thiệt như vỡ đập, báo cầu cứu giả, gây hoang mang dư luận.

Sáng 21/11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những ngày qua trên mạng xã hội có nhiều thông tin thất thiệt về mưa lũ, gây hoang mang dư luận.

gen-n-er.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý đối tượng tung tin thất thiệt vỡ đập Đồng Cam
Xem chi tiết

Xã hội

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường để ứng phó mưa lũ

Trưa 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường

Theo đó, những ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to, lũ trên các sông vượt báo động 3. Đặc biệt, từ ngày 15 đến ngày 20/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, ảnh hưởng tới 40/102 xã, phường.

gen-h-z7247453055072-245cc5225954db9fdff947a40f409438.jpg
Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa ngập lụt, CSGT vẫn phát hiện vi phạm giao thông từ camera AI

Dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng hệ thống camera AI phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Chiều 7/10, Cục CSGT thông tin về tình hình phát hiện và xử lý vi phạm giao thông từ hệ thống camera AI.

Theo đó, dù thời tiết mưa bão, đường phố Hà Nội ngập sâu nhưng từ 12h ngày 6/10/2025 đến 12h ngày 7/10/2025, Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai đã ghi nhận có 9127 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 71,1 km/h. Đồng thời phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn; không phát hiện trường hợp dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Xem chi tiết

Tin mới