Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm do các đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu tại tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 6 đến nay, lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng nhóm giang hồ cộm cán tại Thanh Hóa. Các đối tượng này phần lớn có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động trong nhiều lĩnh vực phi pháp như: cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê...

Các hoạt động này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Tuấn “thần đèn” - trùm của các ông trùm

Đối tượng Tuấn "thần đèn". Ảnh: CACC

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn “thần đèn”), một đối tượng được mệnh danh là ông trùm của các trùm giang hồ tại Thanh Hóa. Tuấn từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bảo kê và thâu tóm các mỏ đất, mỏ cát.

Trong vụ án này, Tuấn “thần đèn” bị bắt với 2 tội danh: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Với thủ đoạn tinh vi, Tuấn đã thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản. Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất quy định, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Tuấn còn kê khai, báo cáo sai khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách nhằm che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Thu “vệ sĩ” - cánh tay phải của Tuấn “thần đèn”

Thu "vệ sĩ", cánh tay phải đắc lực của Tuấn "thần đèn". Ảnh: CACC

Từ mắt xích Tuấn “thần đèn”, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 29/6, Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Kim Thu (SN 1984, tức Thu “vệ sĩ”) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là khí cười N2O. Thu “vệ sĩ” được xác định là tay chân thân cận, đắc lực của Tuấn “thần đèn”.

Thu “vệ sĩ” từng được biết đến là người đứng sau Công ty TNHH Security 24 (công ty vệ sĩ), trụ sở tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa).

Vi “ngộ" - trùm băng nhóm tội phạm khét tiếng

Trùm giang hồ Vi "ngộ". Ảnh: CACC

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi “ngộ”) cùng nhiều đối tượng liên quan. Vi “ngộ” là giang hồ cộm cán, chuyên đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, bảo kê và cho vay nặng lãi.

Vi “ngộ” bị bắt với vai trò là cổ đông sáng lập và định hướng hoạt động của Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro. Cơ quan chức năng phát hiện, dưới sự điều hành của Vi, công ty này đã bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.

Không chỉ bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi “ngộ” còn bị bắt về tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Nguyễn Văn Vi đã chi 350 triệu đồng để “chạy án” cho một phạm nhân giết bạn tù.

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội "Trốn thuế".

Băng nhóm Ý “ẻng” - giang hồ núp bóng doanh nghiệp

Ý "ẻng" cùng các đối tượng trong băng nhóm phạm tội. Ảnh: CACC

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (SN 1981, tức Ý “ẻng”, trú tại phường Hạc Thành) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, quá trình đấu tranh triệt xóa băng nhóm này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng đều là những thành phần hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án về các tội danh như: cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng…

Đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, núp bóng doanh nghiệp để tham gia các hoạt động kinh tế như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu công trình xây dựng...

Dưới sự điều hành của Bùi Quốc Ý, các đàn em thân tín, đều là những đối tượng hình sự, sẵn sàng đe dọa, thậm chí hành hung người khác nhằm đạt được mục đích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, trong quá trình triển khai giai đoạn 2 của dự án mở rộng trại gà giống tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), Phùng Ngọc Hải - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hải Linh - đã cấu kết với Phùng Quang Nghênh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Minh Phúc Group - và Bùi Quốc Ý (Ý “ẻng”) để tổ chức khai thác đất làm vật liệu xây dựng. Số đất này sau đó được bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Mạnh “gỗ” - trùm giang hồ kín tiếng

Trùm giang hồ kín tiếng Mạnh "gỗ". Ảnh: CACC

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đầu năm 2023, các đối tượng gồm Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh đã góp vốn buôn gỗ samu từ Lào về Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, thuộc nhóm cấm kinh doanh.

Để đưa trót lọt số gỗ này qua biên giới, các đối tượng đã tìm đến Nguyễn Văn Mai (SN 1974, tức Mạnh “gỗ”) nhờ lo lót, đưa tiền cho lực lượng kiểm lâm để xe chở gỗ không bị bắt giữ.

Mạnh “gỗ” thống nhất với Lê Đình Trình, giao cho Trần Văn Quang (cháu của Mai) nhiệm vụ nhận thông tin ngày, giờ xe gỗ qua trạm kiểm lâm và thu tiền “chạy án”. Trong quá trình này, Trình đã nhiều lần chuyển cho Quang tổng cộng 3,2 tỷ đồng.

Được biết, Mạnh “gỗ” sống khá kín tiếng, nhưng cũng là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ xứ Thanh.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.