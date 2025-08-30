Hà Nội

Tận thấy loại cá "xấu đến phát hờn" nhưng là đặc sản đắt đỏ

Kinh doanh

Tận thấy loại cá "xấu đến phát hờn" nhưng là đặc sản đắt đỏ

Cá bùng binh khiến nhiều người nhìn ái ngại bởi hình dạng xấu xí, dữ tợn nhưng khi nấu chín có màu trắng như thịt gà ta, chắc thịt, mùi vị thơm, ngon, dai...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá bùng binh còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như cá bồng bồng, cá cung đình...là đặc sản đắt đỏ ở vùng biển miền Trung và tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Loài cá này có ngoại hình xấu xí, đầu to, dẹt, thân dẹp hai bên, trông khá kỳ cục, thậm chí nhiều người còn "khiếp vía". Ảnh: VOV
Cá bùng binh thường sống trong hang hốc và các khe đá, các rạn san hô dưới đáy biển nên khó phát hiện. Ảnh: Facebook
Dù ngoại hình xấu xí nhưng thịt cá bùng binh trắng, chắc, dai, ngọt và có mùi thơm đặc trưng, được đánh giá cao về chất lượng. Ảnh: Facebook
Để bắt cá bùng binh, ngư dân phải lặn xuống biển và dùng lưới vây hoặc dùng chĩa đâm chứ không thể bắt bằng tay do mình cá có nhiều gai nhọn và cứng, nếu bị đâm phải sẽ rất đau buốt. Ảnh: Facebook
Do khó đánh bắt nên cá bùng binh khá đắt, giá khoảng 160.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Có hai loại cá bùng binh là bùng binh đen và bùng binh vàng. Màu sắc của chúng khác nhau do môi trường sống khác biệt: sống trên nền bùn đáy sẫm màu cá sẽ có màu đen sẫm hơn cá sống trên nền cát biển. Ảnh: Facebook
Cá bùng binh đen thường có phần thịt ngon hơn bùng binh vàng. Ảnh: Facebook
Cá bùng binh có thể chế biến thành nhiều món ăn như nướng muối ớt, nướng sa tế, nấu lẩu chua cay...Ảnh: Facebook
#cá bùng binh #đặc sản Quảng Ngãi #cá xấu nhưng ngon #thịt cá chắc dai #các món chế biến cá bùng binh #giá cá bùng binh

