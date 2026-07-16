Bật Bluetooth cả ngày? Chuyên gia cảnh báo 5 điều cần biết

Bluetooth từ lâu đã trở thành một tính năng gần như không thể thiếu trên smartphone hiện đại. Từ tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, loa Bluetooth đến hệ thống giải trí trên ô tô, hầu hết thiết bị đều dựa vào chuẩn kết nối này để hoạt động. Chính vì vậy, không ít người có thói quen bật Bluetooth suốt cả ngày để các phụ kiện tự động kết nối mà không cần thao tác thủ công. Dù các phiên bản Bluetooth mới đã được cải thiện đáng kể về khả năng bảo mật và tiết kiệm năng lượng, việc duy trì trạng thái phát tín hiệu liên tục vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên thay đổi một vài thói quen để vừa tận dụng được sự tiện lợi, vừa bảo vệ tốt hơn dữ liệu cá nhân trên điện thoại.

Bluetooth mang lại nhiều tiện ích nhưng người dùng chỉ nên bật khi thực sự cần thiết để hạn chế rủi ro bảo mật.

Lời khuyên đầu tiên là chỉ bật Bluetooth khi thực sự cần sử dụng. Nếu không kết nối với tai nghe, đồng hồ thông minh hay các phụ kiện không dây khác, việc tắt Bluetooth sẽ giúp điện thoại giảm khả năng bị các thiết bị lạ phát hiện trong phạm vi gần. Đây được xem là một nguyên tắc bảo mật cơ bản nhằm hạn chế những kết nối ngoài ý muốn. Ngoài yếu tố an toàn, việc tắt Bluetooth cũng góp phần tiết kiệm pin, dù mức chênh lệch trên các smartphone đời mới không còn quá lớn nhờ chip tiết kiệm điện và chuẩn Bluetooth thế hệ mới. Quan trọng hơn, việc chỉ kích hoạt khi cần sẽ giúp người dùng chủ động kiểm soát các kết nối thay vì để điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng ghép nối.

Người dùng cũng cần đặc biệt cẩn trọng khi xuất hiện tại các khu vực đông người như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại, quán cà phê hoặc trên phương tiện công cộng. Đây là nơi có mật độ thiết bị điện tử rất lớn, làm tăng khả năng xuất hiện các yêu cầu kết nối không mong muốn. Nếu điện thoại đang ở chế độ có thể phát hiện hoặc người dùng vô tình chấp nhận một yêu cầu ghép nối từ thiết bị không xác định, nguy cơ phát sinh sự cố bảo mật sẽ cao hơn. Trong thực tế, một số hình thức tấn công qua Bluetooth từng được ghi nhận như gửi tệp tin rác, lợi dụng lỗ hổng trên thiết bị chưa cập nhật hoặc tìm cách thiết lập kết nối trái phép. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc tấn công này chỉ thành công khi người dùng sử dụng phần mềm lỗi thời hoặc chủ động xác nhận yêu cầu kết nối từ thiết bị lạ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là chỉ ghép nối với các thiết bị có nguồn gốc rõ ràng. Nếu điện thoại bất ngờ hiển thị thông báo yêu cầu kết nối từ một thiết bị có tên lạ, người dùng không nên bấm chấp nhận theo thói quen mà cần từ chối ngay. Sau khi sử dụng loa, tai nghe hoặc thiết bị Bluetooth công cộng, người dùng cũng nên xóa chúng khỏi danh sách thiết bị đã ghép nối để tránh việc điện thoại tự động kết nối trong những lần sau. Song song với đó, việc thường xuyên cập nhật hệ điều hành và firmware cho các phụ kiện không dây cũng rất quan trọng. Các bản cập nhật không chỉ bổ sung tính năng mới mà còn vá nhiều lỗ hổng bảo mật có thể bị kẻ xấu khai thác thông qua kết nối Bluetooth.

Bên cạnh các thiết bị phần cứng, quyền truy cập Bluetooth của ứng dụng cũng là yếu tố không nên bỏ qua. Hiện nay, nhiều ứng dụng yêu cầu quyền sử dụng Bluetooth để hoạt động, nhưng không phải ứng dụng nào cũng thực sự cần tính năng này. Người dùng nên định kỳ kiểm tra danh sách quyền trong phần cài đặt và thu hồi quyền truy cập đối với những ứng dụng không còn sử dụng hoặc không rõ mục đích. Chỉ với những thao tác đơn giản như bật Bluetooth khi cần, từ chối ghép nối với thiết bị lạ, cập nhật phần mềm thường xuyên và kiểm soát quyền ứng dụng, người dùng có thể tận dụng tối đa sự tiện lợi của kết nối không dây, đồng thời giảm đáng kể các nguy cơ về bảo mật và quyền riêng tư trên smartphone.