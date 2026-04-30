Loa Edifier hoài cổ, pin trâu, giá dưới 1 triệu

Edifier Hecate Aurora gây chú ý với thiết kế retro, pin 5200mAh, RGB bắt mắt và Bluetooth 6.0, hướng đến người dùng cần loa bàn nhỏ gọn nhưng linh hoạt.

Edifier vừa ra mắt mẫu loa để bàn Hecate Aurora tại Trung Quốc, gây chú ý khi kết hợp thiết kế hoài cổ với khả năng di động trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng.
Sản phẩm lấy cảm hứng từ mâm đĩa huyền thoại Braun Audio 300, sử dụng mặt trước acrylic trong suốt kết hợp vỏ kim loại phía sau, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại.
Với kích thước nhỏ gọn, loa dễ dàng đặt dưới màn hình máy tính, phù hợp cho các góc làm việc tối giản nhưng vẫn đề cao yếu tố thẩm mỹ.
Về âm thanh, thiết bị trang bị hai driver 56mm cùng bộ cộng hưởng thụ động, cho công suất tối đa 20W và dải tần từ 120Hz đến 20kHz, đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản.
Dù không phải cấu hình vượt trội, nhưng trong tầm giá phổ thông, đây vẫn là lựa chọn cạnh tranh cho người dùng cần loa đa năng phục vụ nghe nhạc, xem phim và chơi game.
Hecate Aurora hỗ trợ Bluetooth 6.0 cùng cổng AUX, cho phép kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị như điện thoại, laptop hay cả máy chơi game cầm tay.
Điểm nổi bật nằm ở viên pin 5200mAh tích hợp, cho thời gian sử dụng lên đến 11 giờ nếu tắt đèn RGB, biến loa bàn thành thiết bị có thể mang theo khi cần.
Ngoài ra, hệ thống đèn RGB với 14 hiệu ứng cùng khả năng điều khiển qua ứng dụng giúp sản phẩm không chỉ là loa mà còn là điểm nhấn trang trí cho không gian làm việc hiện đại.
