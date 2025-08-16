Bảo vệ thận từ ly nước bạn uống mỗi ngày

Chỉ với vài lựa chọn đồ uống đúng cách mỗi ngày, bạn có thể hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả và phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải, điều hòa nước – điện giải và cân bằng huyết áp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là loại đồ uống bạn chọn hàng ngày, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thận. Nếu biết cách uống đúng và chọn đúng, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, suy thận hay các vấn đề về tiết niệu.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nước lọc – chìa khóa vàng cho thận khỏe

Vai trò: Uống đủ nước giúp duy trì lưu lượng máu đến thận, hỗ trợ lọc bỏ độc tố và muối dư thừa. Nước cũng làm loãng nồng độ khoáng chất trong nước tiểu, giảm nguy cơ kết tinh thành sỏi.

Lượng phù hợp: Trung bình 1,5 – 2 lít/ngày cho người trưởng thành khỏe mạnh. Người tập luyện nhiều, làm việc ngoài trời hoặc sống ở vùng nóng cần tăng lượng nước, nhưng nên uống rải rác, tránh uống 500–700ml một lúc.

Mẹo: Quan sát màu nước tiểu – nếu màu vàng nhạt là dấu hiệu cơ thể đủ nước, nếu vàng đậm là lúc cần bổ sung.

Nước chanh và nước cam pha loãng – tăng sức đề kháng, ngừa sỏi

Lợi ích: Chứa citrate – hợp chất giúp ức chế sự kết hợp của canxi và oxalat, từ đó ngăn ngừa sỏi thận. Vitamin C trong chanh và cam cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống viêm.

Cách uống tốt nhất: Pha loãng nước cốt với nước ấm, không thêm quá nhiều đường. Có thể uống 2–3 lần/tuần.

Lưu ý: Người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược nên dùng loại ít acid hoặc uống sau bữa ăn.

Nước dừa- bù khoáng tự nhiên

Thành phần: Giàu kali, magie và các chất điện giải giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ thận trong quá trình lọc máu.

Tác dụng: Giúp bù nước nhanh, đặc biệt sau khi vận động, ra mồ hôi nhiều hoặc mất nước do tiêu chảy nhẹ.

Lưu ý quan trọng: Người bị bệnh thận mạn hoặc có nồng độ kali máu cao cần hạn chế, vì thận yếu có thể không đào thải hết kali dư, dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Trà thảo mộc – thanh lọc nhẹ nhàng

Các loại tốt cho thận: Trà hoa cúc, trà bồ công anh, trà xanh loãng… có tính chống oxy hóa, giúp giảm viêm nhẹ và hỗ trợ chức năng lọc.

Cách dùng: Uống 1–2 tách/ngày, không nên uống quá đặc để tránh gây kích thích dạ dày hoặc tăng nhịp tim.

Tránh: Trà đen đặc, cà phê quá mạnh hoặc đồ uống chứa nhiều caffeine – vì chúng có tác dụng lợi tiểu mạnh, dễ gây mất nước nếu uống nhiều.

Sữa ít béo và sữa hạt không đường – cung cấp protein lành mạnh

Vì sao tốt?

Protein là cần thiết để duy trì mô cơ và chức năng miễn dịch. Sữa ít béo và sữa hạt cung cấp protein chất lượng cùng canxi, giúp xương khỏe mạnh.

Lưu ý: Người bị bệnh thận giai đoạn muộn cần kiểm soát lượng protein theo hướng dẫn bác sĩ để tránh làm việc quá sức cho thận.

Những đồ uống nên tránh để bảo vệ thận

Nước ngọt có gas, nước tăng lực: Chứa nhiều đường, phosphate và caffeine – gây tăng huyết áp, rối loạn điện giải, làm hại thận về lâu dài.

Đồ uống nhiều đường: Làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường – hai yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn.

Rượu, bia: Gây mất nước, tăng gánh nặng chuyển hóa và dễ dẫn đến tổn thương cả gan lẫn thận.

Thận khỏe là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh. Bằng việc lựa chọn đúng đồ uống, kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý, bạn hoàn toàn có thể giúp thận làm việc nhẹ nhàng hơn, phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Chỉ cần duy trì một thói quen uống lành mạnh, bạn đã giảm được 40–50% nguy cơ gặp các vấn đề về thận. Uống đủ nước lọc, hạn chế đồ uống chứa đường và cồn, kết hợp chế độ ăn ít muối và kiểm soát huyết áp, đường huyết là những nguyên tắc cốt lõi. Với người có tiền sử sỏi thận hoặc bệnh thận mạn, việc lựa chọn đồ uống nên có sự tư vấn của bác sĩ để tránh tình trạng tốt cho người này nhưng hại cho người kia.