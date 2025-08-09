Người bệnh thận có nên uống nước dừa?

Nước dừa giàu kali và điện giải, tốt cho người khỏe mạnh nhưng có thể gây nguy hiểm với người bệnh thận nếu dùng sai cách hoặc không theo chỉ định y tế.

Không chỉ là loại nước giải khát phổ biến, nước dừa còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, natri, canxi và citrate. Loại nước này có tác dụng bổ sung điện giải, giúp cơ thể phục hồi sau mất nước, đồng thời có tính kiềm nhẹ nên hỗ trợ cân bằng pH.

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng (Clinical Nutrition) cho thấy, việc uống 2 lít nước dừa mỗi ngày trong 4 ngày giúp tăng lượng citrate bài tiết qua nước tiểu khoảng 29%, kali tăng 130%, chloride tăng 37%. Dù thể tích và pH nước tiểu không thay đổi, nhưng lượng khoáng chất bài tiết cho thấy tác động đáng kể của nước dừa đến cân bằng điện giải.

Nguy cơ tiềm ẩn với người bệnh thận

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng nước dừa có hàm lượng kali tương đối cao – trung bình khoảng 250–300 mg/100 ml. Với người khỏe mạnh, đây là nguồn kali tự nhiên tốt. Nhưng với người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali kém đi, dẫn đến tình trạng tăng kali máu – một rối loạn điện giải nguy hiểm, có thể gây loạn nhịp tim, yếu cơ, buồn nôn, thậm chí ngưng tim nếu không được xử lý kịp thời.

Ở người bị rối loạn thận mức độ trung bình đến nặng, việc bổ sung thêm lượng lớn kali từ thực phẩm hoặc đồ uống như nước dừa có thể khiến chức năng lọc cầu thận càng bị quá tải. Vì vậy, việc sử dụng nước dừa không thể tùy tiện.

Người bệnh thận uống nước dừa, cần lưu ý điều gì?

Dưới đây là một số khuyến cáo giúp người có vấn đề về thận sử dụng nước dừa một cách an toàn:

Chỉ nên uống khi có chỉ định y khoa: Người bệnh thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước dừa, đặc biệt là khi đã có kết quả xét nghiệm chỉ số kali máu và độ lọc cầu thận (eGFR).

Không uống quá 240–480 ml/ngày: Với người bị suy thận nhẹ hoặc có chức năng thận bình thường nhưng cần kiểm soát kali, có thể uống nước dừa với lượng rất hạn chế, tối đa 1 ly nhỏ/ngày. Tuyệt đối không thay nước lọc bằng nước dừa trong sinh hoạt hằng ngày.

Ảnh minh họa

Không uống khi bụng đói: Nên uống nước dừa sau khi ăn nhẹ hoặc trong lúc cơ thể đã hấp thụ một phần năng lượng, để tránh gây áp lực đột ngột lên hệ tiêu hóa và thận.

Tránh kết hợp với thực phẩm giàu kali khác: Chuối, khoai lang, bơ, đậu nành... là những thực phẩm có hàm lượng kali cao. Nếu đã uống nước dừa, nên điều chỉnh khẩu phần ăn để không làm tăng tổng lượng kali nạp vào cơ thể.

Ngưng sử dụng nếu có biểu hiện bất thường: Các dấu hiệu như tim đập nhanh, mệt mỏi, tê bì chân tay, chuột rút… có thể liên quan đến rối loạn điện giải. Người bệnh cần ngưng uống nước dừa và đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Với người khỏe mạnh, nước dừa là thức uống bổ dưỡng, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, với người mắc bệnh thận hoặc có chỉ số kali máu cao, đây lại có thể là nguyên nhân làm bệnh nặng thêm nếu dùng không đúng cách.

Để đảm bảo an toàn, người bệnh không nên tự ý dùng nước dừa thường xuyên. Hãy luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bổ sung bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào vào chế độ ăn nếu đang mắc bệnh mạn tính như suy thận.