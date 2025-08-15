Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hỏng gan, thận vì uống thuốc hạ sốt quá liều

Ngộ độc Paracetamol ngày càng phổ biến, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, nguyên do chủ yếu là lạm dụng thuốc hoặc sử dụng không đúng liều.

Thúy Nga

Vừa qua, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận và điều trị hàng loạt bệnh nhi có triệu chứng sốt cao, ba mẹ thường chủ quan tự ý dùng thuốc hạ sốt ở nhà sai liều, dẫn đến quá liều thuốc hạ sốt, gây tổn thương chức năng gan.

Các bác sĩ cảnh báo, chỉ dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng hướng dẫn hoặc theo chỉ định; Không tự ý tăng liều hay cho trẻ dùng thuốc liên tục khi chưa có chỉ định; Dùng thuốc sai liều có thể gây tổn thương gan, thận và nguy hiểm cho trẻ.

qua-lieu1.jpg
Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, ngộ độc Paracetamol ngày càng phổ biến, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nguyên nhân chủ yếu là lạm dụng thuốc hoặc sử dụng không đúng liều, không nhận thức được nguy cơ khi dùng thuốc hạ sốt, giảm đau tại nhà.

Theo các bác sĩ, Paracetamol tuy là thuốc hạ sốt, giảm đau phổ biến, dễ mua và dễ sử dụng, nhưng không an toàn tuyệt đối. Nhiều người nhầm tưởng thuốc này "lành tính", có thể dùng tùy ý, thậm chí dùng thuốc của người lớn cho trẻ em đây là sai lầm nguy hiểm. Việc dùng sai liều, dùng kéo dài hoặc tự ý tăng liều có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến suy gan cấp, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia cho biết, sốt là tình trạng tăng nhiệt độ của cơ thể trên mức bình thường. Việc dùng thuốc hạ sốt cho trẻ rất quan trọng bởi nếu dùng sai sẽ gây hại.

Khi trẻ bị sốt, cần bổ sung nước và điện giải. Oresol là loại nước bổ sung điện giải tốt nhất cho trẻ nếu trẻ bị sốt kèm theo tiêu chảy hay nôn. Loại nước này khá khó uống với trẻ và nhiều trẻ bị nôn khi uống. Do đó, nên cho trẻ uống ít một và nghỉ 5-10 phút sau mỗi lần uống.

Cần pha cả gói với số lượng nước theo đúng tỷ lệ hướng dẫn trên gói thuốc. Không pha 1/2 hay 1/3 gói vì khi chia thuốc không chính xác sẽ làm thay đổi nồng độ các chất điện giải trong dung dịch, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như: Trẻ bị co giật, rối loạn tri giác do nồng độ đậm đặc hoặc thuốc không có tác dụng do pha loãng…

Ngoài ra, nếu trẻ khó khăn trong hợp tác uống oresol, bố mẹ có thể thay thế bằng các chế phẩm khác như nước lọc, nước trái cây hoặc sữa.

qua-lieu.jpg
Trẻ nhập viện nguy kịch - Ảnh BVCC

Nếu trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên (hoặc từ 38 độ C ở các trẻ có tiền sử sốt cao co giật) cần cho trẻ dùng thuốc hạ sốt.

Paracetamol: Là loại thuốc được khuyến cáo dùng khi chưa loại trừ được trẻ có sốt xuất huyết hay không. Paracetamol còn được gọi là acetaminophen. Đây là một thuốc giảm đau và hạ sốt khá an toàn. An toàn nhất là sử dụng paracetamol dưới dạng đơn chất, với liều từ 10-15mg/kg đối với trẻ em, uống cách 4-6 giờ.

Ibuprofen: Chỉ được dùng nếu trẻ không bị sốt xuất huyết. Liều 10 mg/kg cân nặng, uống cách 4-6h nếu trẻ còn sốt. Riêng loại thuốc này chỉ dùng khi có sự đồng ý và hướng dẫn của bác sĩ.

Miếng dán hạ sốt: Miếng dán hạ sốt không có tác dụng hạ sốt mà chỉ có tác dụng làm cảm giác mát, dễ chịu tại vị trí dán.

Chườm ấm: Khi trẻ bị sốt nên kết hợp chườm ấm để hạ sốt cho trẻ. Chườm ấm sẽ khiến lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, giãn các mạch máu ngoại vi, tăng khả năng tản nhiệt, từ đó hạ sốt.

Khi trẻ sốt từ 24 đến 48 giờ không hạ, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế. Tại đây, nhân viên y tế sẽ khám tìm nguyên nhân và hướng điều trị, hạ sốt phù hợp.

Paracetamol là loại thuốc hạ sốt, giảm đau được bán trên thị trường rất nhiều, rất dễ mua. Dù có nhiều tên gọi khác nhau, thành phần thuốc đều chứa paracetamol. Phụ huynh không nên nóng vội mà cho trẻ dùng liên tục, tự ý tăng liều thuốc, nguy cơ dẫn đến ngộ độc, suy gan.

Mỗi gia đình cũng cần quản lý thuốc tại nhà một cách cẩn thận, nhất là những loại có thể gây nguy hiểm nếu dùng sai liều như Paracetamol. Thuốc nên được cất giữ ở nơi an toàn, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Bên cạnh đó, phụ huynh nên trang bị kiến thức cơ bản về cách sử dụng thuốc và hướng dẫn trẻ nhận biết các loại thuốc, hóa chất nguy hiểm để tránh tiếp xúc và sử dụng nhầm.

#thuốc hạ sốt cho trẻ em #ngộ độc paracetamol #tổn thương gan ở trẻ #dùng thuốc sai liều #cách xử lý sốt ở trẻ #phòng tránh ngộ độc thuốc

Bài liên quan

Đời sống

Cứu sống cụ bà 72 tuổi uống paracetamol quá liều nguy kịch

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương kịp thời cứu sống cụ bà 72 tuổi uống paracetamol quá liều gây mất vận động. Paracetamol dễ gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Ngày 23/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho bà M.N.T, 72 tuổi, trú tại Hà Nội, trong tình trạng mệt mỏi, tay chân mềm nhũn, không còn khả năng tự chủ.

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc paracetamol sau khi uống quá liều loại thuốc này để giảm đau đầu.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Suýt mất mạng vì... dùng Paracetamol sai cách

Nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đau đầu, đau bụng âm ỉ, người phụ nữ được chuẩn đoán ngộ độc Paracetamol, một loại thuốc giảm đau, hạ sốt rất phổ biến.

Paracetamol là một trong những loại thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, gần như không thể thiếu trong tủ thuốc mỗi gia đình. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại thuốc tưởng chừng “vô hại” này lại có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu sử dụng không đúng cách.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Trong nước

Ngành y tế TPHCM hỗ trợ đồng bào bão lũ 30.000 “Túi thuốc gia đình”

Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân,… đang được ngành y tế TPHCM thực hiện và sẽ gửi đến 10 tỉnh thành miền Bắc vào ngày 14/2.

Trong bối cảnh nước lũ dâng cao làm nhiều hộ dân bị cô lập, “Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân,… nhanh chóng gửi đến người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 thật sự là một hoạt động rất thiết thực.

Trong những ngày qua, toàn thể nhân viên Ngành y tế Thành phố đã thống nhất hành động và trong giai đoạn đầu khẩn trương thực hiện 30.000 “Túi thuốc gia đình” để gửi đến người dân các tỉnh phía Bắc đang bị ảnh hưởng do bão số 3.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.