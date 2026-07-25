Bão Noul tiến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó ra sao?

Bão Noul dự kiến ​​sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền nam Trung Quốc vào cuối tuần này.

AP đưa tin ngày 25/7, bão Noul dự kiến ​​sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền nam Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong, vào cuối tuần, khiến khu vực này được đặt trong tình trạng báo động cao.

Đài quan sát khí tượng Hong Kong cho biết, bão Noul, với sức gió duy trì tối đa 130 km/h gần tâm bão, đang tiến gần hơn đến bờ biển phía đông Quảng Đông.

Đài quan sát của thành phố dự báo rằng bão Noul có thể đổ bộ vào sáng ngày 26/7 quanh khu vực các thành phố Huệ Châu và Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, mang theo mưa rào và giông lớn đến một số vùng trong khu vực.

Người dân đi qua con đường ngập lụt sau bão Bavi ở thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 12/7/2026. Ảnh: Jiang Han/Xinhua/AP.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo một số khu vực phía đông nam Quảng Đông và bờ biển phía nam Phúc Kiến sẽ có mưa lớn vào ngày 25 và 26/7.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến để đối phó với bão Noul. Cùng ngày, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với các thảm họa địa chất tại 2 tỉnh.

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước những rủi ro tiềm tàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung Quốc gần đây đã ban hành một loạt biện pháp, bao gồm hướng dẫn các khu vực bị ảnh hưởng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng và sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường cơ sở vật chất trồng trọt và chăn nuôi.

Trước đó trong tháng này, bão Bavi đã mang theo gió mạnh và mưa lớn đến miền đông Trung Quốc, dẫn đến việc hơn 2 triệu người phải sơ tán. Bão Bavi đổ bộ vào ngày 11/7. Một cơn bão khác, Maysak, đổ bộ vào miền nam Trung Quốc vào ngày 3/7.

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