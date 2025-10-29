Bán thuốc gây chết người, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị truy tố

Ngày 29/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can L.T.D (SN 1984, trú TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bán thuốc” theo khoản 1 Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết quả điều tra, bị can L.T.D được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng và mở cửa hàng tại TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng. Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh, nhưng người này vẫn tự ý kê đơn và bán thuốc cho người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng của L.T.D.

Trước đó, vào khoảng 7h30' ngày 11/4, bà Lê Thị X. (SN 1960, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh cũ, nay là phường Vũng Áng) đến cửa hàng của D. để mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh.

Tại đây, D. đã tự lấy thuốc trong cửa hàng, bán cho bà X. gồm: 10 viên Alpha chymotrypsin Choay, 10 viên Amoxicillin, 10 viên Terpin Codein 5, 10 viên Loratadin và 5 viên Paracetamol, hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Sau đó, D. trực tiếp cho bà X. uống ngay tại cửa hàng 9 viên thuốc trong đơn cùng nước lọc.

Chỉ ít phút sau, bà X. xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn, rồi lịm dần. Dù được người thân và nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu nhưng bà X. đã tử vong.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của L.T.D đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.