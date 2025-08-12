Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông tổn thương thực quản vì uống nhầm vỏ thuốc cứng

Người bệnh khi tự mua thuốc tại hiệu thuốc thường được chia liều với nhiều loại thuốc cắt nhỏ nhưng còn nguyên vỏ cứng nếu không chú ý sẽ uống thuốc cả vỏ.

Thúy Nga

Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, khoa Tai Mũi Họng vừa tiếp nhận bệnh nhân T.V.T. 60 tuổi ở Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình bị hóc viên thuốc còn vỏ cứng.

Theo bệnh nhân kể, bệnh nhân bị sốt tự mua thuốc tại hiệu thuốc về uống. Do công việc bận rộn và sơ suất, trong khi uống cả liều thuốc, bệnh nhân uống cả viên thuốc còn vỏ cứng được cắt ra từ vỉ thuốc. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện nuốt đau, nghẹn, nuốt vướng nhiều ở vùng ngực.

BSCKII Nguyễn Thị Tú Uyên, trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã chỉ định nội soi thực quản. Kết quả nội soi nhận thấy, tại thực quản của ông T. có vỏ thuốc đang mắc kẹt.

vo-thuoc2.jpg
Nội soi ống cứng lấy vỏ thuốc - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn thống nhất phương pháp điều trị, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng quyết định lấy dị vật cho bệnh nhân theo phương pháp nội soi thực quản ống cứng có gây mê.

Trong quá trình lấy dị vật, khi ống soi đến phần thực quản, BSCKII Uyên quan sát thấy dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ, phần cạnh sắc của viên thuốc cắm vào thành thực quản. Bác sĩ Uyên đã dùng dụng cụ gắp, đưa cạnh sắc của viên thuốc vào trong ống soi sau đó đưa dị vật ra ngoài...

Với bàn tay khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ, bác sĩ Uyên đã lấy thành công dị vật, bảo toàn, không làm tổn thương thêm thực quản. Bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh, ăn uống trở lại bình thường và xuất viện ngay.

vo-thuoc.jpg
Gây mê nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Thị Tú Uyên chia sẻ, người bệnh khi tự mua thuốc tại các hiệu thuốc thường được chia liều với nhiều loại thuốc cắt nhỏ nhưng còn nguyên vỏ cứng. Trong quá trình uống thuốc nếu không chú ý, bệnh nhân sẽ uống thuốc mà không bỏ phần vỏ thuốc.

Việc này rất nguy hiểm vì viên thuốc có vỏ cứng sẽ không tan rã, phần cạnh sắc của viên thuốc sẽ cắm vào thành ống tiêu hóa (hay gặp nhất là thực quản) gây ra rách, thủng thực quản. Nguy hiểm hơn nữa nếu vị trí cắm của viên thuốc sát các mạch máu lớn của vùng ngực như động mạch chủ ngực, có thể gây rách thành động mạch.

vo-thuoc-1.jpg
Viên thuốc cả vỏ được lấy ra - Ảnh BVCC

Nội soi là phương pháp chính trong chẩn đoán, điều trị bệnh, được sử dụng để cắt nhỏ và tháo tắc khối dị vật với các kỹ thuật, dụng cụ khác nhau.

Người bệnh khi sử dụng thuốc cần lưu ý loại bỏ hết vỏ cứng sắc của thuốc, tránh cắt nhỏ vỉ thuốc. Trong trường hợp bị hóc dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được nội soi gắp dị vật.

