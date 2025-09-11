Tưởng men vi sinh, bé gái 10 tuổi uống nhầm thuốc diệt chuột

Ngày 7/9 vừa qua, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bé gái, 10 tuổi, ở Bắc Ninh vào viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Natri Fluoroacetate - một chất độc cực mạnh có thể gây suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Ngộ độc hóa chất ở trẻ em là nguy cơ tiềm ẩn trong nhiều gia đình, chỉ một ống thuốc nhỏ không được bảo quản đúng cách cũng có thể đe dọa tính mạng của trẻ.

Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó gia đình mua 6 ống thuốc diệt chuột và treo ở khu vực nhà vệ sinh, trẻ đã vô tình uống nhầm một ống. Ngay sau khi uống, trẻ khó thở, tím tái, co giật và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh và tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trẻ vào khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê sâu, co giật liên tục, rối loạn nhịp tim và tổn thương thận cấp. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu ngay lập tức, bao gồm hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và thuốc điều chỉnh rối loạn nhịp tim.

Đồng thời tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực bằng lọc máu liên tục để hỗ trợ chức năng thận, điều trị chống phù não nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát.

Song song với đó, trẻ đã được tiến hành xét nghiệm định lượng độc chất trong mẫu máu, nước tiểu và ống thuốc. Kết quả cho thấy trẻ dương tính với Natri Fluoroacetate – một hợp chất cực độc thường có trong một số loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc.

“Chất này có thể gây ngừng tim, tổn thương não, gan, thận và tử vong chỉ với liều lượng nhỏ. Đáng chú ý, ống thuốc diệt chuột màu trắng, không tem nhãn, có hình dạng gần giống với các ống men vi sinh hoặc thuốc uống dành cho trẻ nhỏ, rất dễ gây tò mò, nhầm lẫn cho trẻ nếu không được bảo quản cẩn thận.

Nguy hiểm hơn là thuốc diệt chuột này có thể dễ dàng mua ngoài thị trường cũng như trên các sàn thương mại điện tử”, ThS.BS Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng. Trẻ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu và tiên lượng khó khăn. Ngay cả khi qua được giai đoạn nguy kịch, khả năng trẻ mắc các di chứng thần kinh lâu dài là rất lớn.

Hằng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị ngộ độc hóa chất. Nguyên nhân chủ yếu do người lớn bất cẩn không cất giữ thuốc và hóa chất đúng cách, khiến trẻ uống nhầm. Ngoài ra, một số ca ngộ độc xảy ra do trẻ có hành vi tự gây tổn thương bản thân.

Các bác sĩ khuyến cáo về việc bảo quản và sử dụng hóa chất trong gia đình như sau:

Đối với gia đình có trẻ nhỏ, cần để thuốc, hóa chất độc hại tránh xa tầm tay trẻ, tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo, trẻ ít có cơ hội tiếp xúc.

Không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống hoặc các chai lọ có màu sắc bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ.

Giáo dục và hướng dẫn nghiêm khắc cho trẻ về sự nguy hiểm và không được uống bất kỳ loại dung dịch, chế phẩm nào không rõ nguồn gốc nếu không có sự cho phép của người lớn.

Luôn có người lớn giám sát trẻ trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, đặc biệt tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như nhà kho, nhà vệ sinh, bếp hoặc khu vực chứa hóa chất.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc hóa chất (nôn, co giật, khó thở, hôn mê,…), cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Việc xử trí tại nhà không đúng cách có thể làm chậm quá trình cứu sống và tăng nguy cơ biến chứng cho trẻ.

Trường hợp ngộ độc nghiêm trọng của bệnh nhi này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc hóa chất trong sinh hoạt gia đình.

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo của Bệnh viện và các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên trên thực tế, các tai nạn tương tự vẫn liên tục xảy ra, để lại hậu quả nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ và gia đình. Việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và giám sát an toàn cho trẻ em tại môi trường sống là điều rất quan trọng nhằm giảm thiểu những tai nạn thương tâm.

