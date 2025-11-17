Gói thầu tại Học viện Chính trị khu vực II: Nhà thầu bỏ giá thấp hơn 22%

Gói thầu mua sắm nội thất gần 4,9 tỷ đồng tại Học viện Chính trị khu vực II thu hút 11 nhà thầu. Mức giá chênh lệch lớn, đặt ra bài toán về hiệu quả và tính khả thi.

Ngày 04/11/2025, Chủ đầu tư là Học viện Chính trị khu vực II đã tiến hành mở thầu Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị, nội thất nhà khách N3" (Mã TBMT IB2500467891). Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) "Mua sắm trang thiết bị, nội thất nhà khách N3 của Học viện Chính trị khu vực II" (Mã KHLCNT PL2500243180), được phê duyệt theo Quyết định số 1253-QĐ/HVCTKV II ngày 02/10/2025.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 4.885.666.000 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

"Cuộc đua" 11 nhà thầu và mức chênh lệch giá

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 11 nhà thầu. Đáng chú ý, mức giá dự thầu (sau giảm giá) của các đơn vị có sự chênh lệch rất lớn, trải dài từ mức gần chạm trần đến mức tiết kiệm hơn 22%.

Cụ thể, một nhà thầu đã đưa ra mức giá dự thầu vượt giá gói thầu là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Bình Minh (Mã định danh vn4300894813) với giá 5.950.980.000 đồng. Theo quy định, nhà thầu này không đáp ứng điều kiện và sẽ bị loại sớm.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại S.Q (Mã định danh vn0303105594) có giá dự thầu sau giảm giá là 4.885.030.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu chỉ 636.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm gần 0,013%.

Thấp nhất trong 11 nhà thầu là Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Mã định danh vn0302637412), với giá dự thầu 3.778.395.000 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu 1.107.271.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm dự kiến 22,66%.

Ngoài ra, 8 nhà thầu còn lại đều có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu, bao gồm:

Liên danh HV Chính trị KV II (vn0318746086): 3.949.288.313 đồng (đã bao gồm 3% giảm giá).

(vn0318746086): 3.949.288.313 đồng (đã bao gồm 3% giảm giá). Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh (vn0401453247): 4.132.350.000 đồng.

(vn0401453247): 4.132.350.000 đồng. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (vn0305566953): 4.198.270.000 đồng.

(vn0305566953): 4.198.270.000 đồng. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Đạt (vn0304316742): 4.227.413.000 đồng.

(vn0304316742): 4.227.413.000 đồng. Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Anh Duy (vn3703106301): 4.266.900.000 đồng.

(vn3703106301): 4.266.900.000 đồng. Công ty Cổ phần Thi Trần (vn0309424068): 4.390.640.720 đồng.

(vn0309424068): 4.390.640.720 đồng. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II (vn2500304881): 4.410.020.000 đồng.

(vn2500304881): 4.410.020.000 đồng. Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng (vn0400124465): 4.552.077.000 đồng.

Bài toán xác minh "giá thấp bất thường"

Nếu chỉ xét về yếu tố giá thấp nhất, Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti đang nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên Giá bỏ thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Điều này đặt ra cho chủ đầu tư (Học viện Chính trị khu vực II) một trách nhiệm quan trọng trong giai đoạn xét thầu. Thay vì tự động chọn giá thấp nhất, bên mời thầu phải thực hiện quy trình làm rõ tính khả thi của mức giá này.

Các nhà thầu còn lại trong danh sách tham dự đều là những đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp nội thất, thiết bị. Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà thầu có ngành nghề kinh doanh rất phù hợp với gói thầu, như Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh chuyên về nội thất văn phòng, trường học hay Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng chuyên về thiết bị trường học.

Tuy nhiên, năng lực và "vận may" trúng thầu trong năm 2025 của các đơn vị này cũng có sự khác biệt. Dữ liệu ghi nhận vào cuối tháng 10/2025 cho thấy cả Công ty TNHH Một thành viên Mộc Nhật Minh và Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng đều "trượt thầu" tại một số gói thầu khác.

Đáng chú ý, một nhà thầu khác tham gia gói thầu này là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (giá dự thầu 4.198.270.000 đồng), từng được Báo Thanh tra đề cập trong một bài viết vào tháng 01/2025 với nội dung xoay quanh "Nghi vấn về năng lực".

Đảm bảo hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình

Việc xuất hiện mức giá dự thầu chênh lệch lớn, đặc biệt là mức giá có dấu hiệu "thấp bất thường", luôn là tâm điểm trong các cuộc thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặc biệt coi trọng mục tiêu hiệu quả kinh tế. Quy định về việc yêu cầu làm rõ 'giá thầu thấp bất thường' không phải để loại bỏ nhà thầu, mà là một cơ chế bảo vệ chính chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ các yếu tố cấu thành giá, chứng minh tính khả thi về kỹ thuật, tài chính để thực hiện hợp đồng. Nếu nhà thầu chứng minh được, đó là tín hiệu tốt cho ngân sách. Nếu không, việc loại bỏ nhà thầu này là cần thiết để tránh rủi ro dự án bị chậm tiến độ, kém chất lượng hoặc 'bỏ của chạy lấy người'".

Gói thầu này được tổ chức qua mạng, áp dụng theo các quy định mới. Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Tinh thần của các luật sửa đổi gần đây như Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Thông tư 79/2025/TT-BTC, là tăng cường tối đa tính minh bạch và 'trách nhiệm giải trình' của chủ đầu tư. Thông tư 79 quy định rõ trách nhiệm phát hành, làm rõ hồ sơ mời thầu thuộc về chủ đầu tư. Hơn nữa, việc đấu thầu qua mạng và tiến tới ký hợp đồng điện tử giúp mọi thông tin được lưu vết. Trong trường hợp này, Học viện Chính trị khu vực II có toàn bộ trách nhiệm trong việc đánh giá, thẩm định lời giải trình của Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti. Quyết định cuối cùng phải dựa trên cơ sở dữ liệu thuyết phục, đảm bảo nhà thầu được chọn không chỉ có giá tốt mà phải có năng lực thực hiện 50 ngày của gói thầu".

Kết quả cuối cùng của gói thầu IB2500467891 đang được dư luận quan tâm, chờ đợi quyết định từ Học viện Chính trị khu vực II. Việc lựa chọn một nhà thầu vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí, vừa có năng lực thực sự để hoàn thành gói thầu là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.