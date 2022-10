Cận cảnh dự án khu du lịch đảo Trí Nguyên nhiều sai phạm

Tổng cục Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), vừa có kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (gọi tắt Công ty Trí Nguyên). (Ảnh: Báo Đầu tư). Theo kết luận, tuy doanh nghiệp thực hiện chương trình giám sát môi trường nhưng chưa thực hiện chương trình giám sát hệ sinh thái rạn san hô với tần suất 2 lần/năm. Chỉ sau khi có ý kiến của đoàn kiểm tra, chủ đầu tư mới ký hợp đồng với Viện Hải dương học Nha Trang để thực hiện chương trình giám sát hệ sinh thái rạn san hô. (Ảnh TMN/Lao Động). Đối với các hạng mục đang thi công xây dựng, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện, Công ty Trí Nguyên chưa có biện pháp để hạn chế đất đá trôi xuống sườn dốc khi thi công tuyến đường phía Bắc của dự án (gần khu việt thự BT0-08, BT-09, BT-10 và khối khách sạn). (Ảnh TMN/Lao Động). Sau khi có phát hiện của đoàn kiểm tra, Công ty Trí Nguyên đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện biện pháp hạn chế đất đá trôi xuống bằng cách dùng xe đào múc di chuyển các tảng đá lớn gom về khu vực bãi tập kết, tận dụng tạo cảnh quan hoặc kè chắn những khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh TMN/Lao Động). Sau quá trình kiểm tra, Tổng cục Môi trường yêu cầu Công ty Trí Nguyên thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục chính của dự án; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung… (Ảnh: Tiền Phong). Trong quá trình thi công dự án, Công ty phải có giải pháp phù hợp, thực hiện rào chắn đảm bảo an toàn cho khu vực dưới thấp, có giải pháp hạn chế việc xói mòn, trôi đất khi có mưa và nước mưa chảy xuống biển. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Đối với lượng đất đá dôi dư trong quá trình thi công xây dựng, đề nghị công ty có phương án xử lý, tận dụng phù hợp và báo cáo cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu có thay đổi… (Ảnh: Lao Động). Dự án khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Trí Nguyên được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất vào đầu năm 2019, xác nhận phần diện tích đất dự kiến sử dụng 68,8ha, gồm 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước liền kề. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Trong tổng số diện tích được giao, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất rừng phòng hộ diện tích 13,58 ha; có chênh lệch khoảng 0,66 ha so với diện tích 14,24 ha quy hoạch rừng phòng hộ. Việc quy hoạch đất rừng phòng hộ nói trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 5/2019. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Tháng 6/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng và phát hiện, một phần dự án của Công ty Trí Nguyên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Ngày 30/6/2022, Công ty Trí Nguyên làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và thừa nhận phần diện tích 14,24 ha quy hoạch rừng phòng hộ có một phần diện tích xây dựng công trình và đất giao thông, sân bãi - hạ tầng kỹ thuật. (Ảnh: Tiền Phong). Tuy nhiên, phần đất giao thông, sân bãi - hạ tầng kỹ thuật mà Công ty Trí Nguyên xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng vào năm 2015 và có bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do tỉnh phê duyệt năm 2014. (Ảnh: Lao Động).

Tổng cục Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường), vừa có kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (gọi tắt Công ty Trí Nguyên). (Ảnh: Báo Đầu tư). Theo kết luận, tuy doanh nghiệp thực hiện chương trình giám sát môi trường nhưng chưa thực hiện chương trình giám sát hệ sinh thái rạn san hô với tần suất 2 lần/năm. Chỉ sau khi có ý kiến của đoàn kiểm tra, chủ đầu tư mới ký hợp đồng với Viện Hải dương học Nha Trang để thực hiện chương trình giám sát hệ sinh thái rạn san hô. (Ảnh TMN/Lao Động). Đối với các hạng mục đang thi công xây dựng, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện, Công ty Trí Nguyên chưa có biện pháp để hạn chế đất đá trôi xuống sườn dốc khi thi công tuyến đường phía Bắc của dự án (gần khu việt thự BT0-08, BT-09, BT-10 và khối khách sạn). (Ảnh TMN/Lao Động). Sau khi có phát hiện của đoàn kiểm tra, Công ty Trí Nguyên đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện biện pháp hạn chế đất đá trôi xuống bằng cách dùng xe đào múc di chuyển các tảng đá lớn gom về khu vực bãi tập kết, tận dụng tạo cảnh quan hoặc kè chắn những khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh TMN/Lao Động). Sau quá trình kiểm tra, Tổng cục Môi trường yêu cầu Công ty Trí Nguyên thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục chính của dự án; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung… (Ảnh: Tiền Phong). Trong quá trình thi công dự án, Công ty phải có giải pháp phù hợp, thực hiện rào chắn đảm bảo an toàn cho khu vực dưới thấp, có giải pháp hạn chế việc xói mòn, trôi đất khi có mưa và nước mưa chảy xuống biển. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Đối với lượng đất đá dôi dư trong quá trình thi công xây dựng, đề nghị công ty có phương án xử lý, tận dụng phù hợp và báo cáo cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu có thay đổi… (Ảnh: Lao Động). Dự án khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Trí Nguyên được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất vào đầu năm 2019, xác nhận phần diện tích đất dự kiến sử dụng 68,8ha, gồm 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước liền kề. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Trong tổng số diện tích được giao, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất rừng phòng hộ diện tích 13,58 ha; có chênh lệch khoảng 0,66 ha so với diện tích 14,24 ha quy hoạch rừng phòng hộ. Việc quy hoạch đất rừng phòng hộ nói trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 5/2019. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). Tháng 6/2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng và phát hiện, một phần dự án của Công ty Trí Nguyên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Ngày 30/6/2022, Công ty Trí Nguyên làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và thừa nhận phần diện tích 14,24 ha quy hoạch rừng phòng hộ có một phần diện tích xây dựng công trình và đất giao thông, sân bãi - hạ tầng kỹ thuật. (Ảnh: Tiền Phong). Tuy nhiên, phần đất giao thông, sân bãi - hạ tầng kỹ thuật mà Công ty Trí Nguyên xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng vào năm 2015 và có bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do tỉnh phê duyệt năm 2014. (Ảnh: Lao Động).