Bàn chải điện Dyson CameraJet với camera tự làm sạch kẽ răng

Sản phẩm công nghệ chăm sóc răng miệng cao cấp này có thể tự động xịt nha khoa kèm camera để quan sát được Dyson bán ra với giá quy đổi khoảng 13 triệu đồng.

Dyson vốn nổi tiếng với các thiết bị, giải pháp vệ sinh được chứng minh là bền bỉ, khả năng lau dọn sạch vượt trội cho không gian sống của người dùng. Giờ đây, công nghệ "dọn sạch" này đã đến tận khoang miệng người dùng.

Hãng vừa chính thức gia nhập thị trường chăm sóc răng miệng cao cấp bằng việc ra mắt mẫu bàn chải điện tích hợp ống kính quay phim mang tên Dyson CameraJet.

Điểm đặc biệt nhất ở sản phẩm này nằm ở khả năng tự động xịt nha khoa làm sạch kẽ răng ngay trong lúc người dùng đang đánh răng.

Dyson bước chân vào lĩnh vực chăm sóc răng miệng cao cấp với tính năng xịt nha khoa cực kỳ ấn tượng.

Để vận hành tính năng xịt nước thông minh, một camera vi mô cùng đèn led siêu nhỏ ngay trên thân bàn chải. Trong suốt quá trình vệ sinh răng miệng, hệ thống quay chụp liên tục với tốc độ 28 khung hình mỗi giây, giúp phần mềm cài sẵn phân tích hình ảnh theo thời gian thực nhằm xác định chính xác vị trí các kẽ răng.

Ngay khi phát hiện ra khoảng trống giữa hai răng, một máy bơm siêu nhỏ lập tức kích hoạt luồng nước áp lực cao với dung tích khoảng 0,15 ml xịt thẳng vào khe hở đó trong khoảng thời gian vỏn vẹn 1/10 giây.

Nguồn nước này được cung cấp từ bình chứa dung tích 20 ml tích hợp sẵn trên thân bàn chải. Nhờ thiết kế màng ngăn co giãn đặc biệt, bình chứa hoàn toàn ngăn chặn tình trạng bọt khí tích tụ, đảm bảo tia nước vận hành ổn định dù người dùng cầm bàn chải ở bất kỳ góc độ nào.

Camera và cảm biến nhận diện kẽ răng để xịt tia nước vào kẽ răng.

Trong trường hợp không muốn kết hợp cả hai thao tác cùng lúc, người dùng dễ dàng tùy chỉnh thiết bị chỉ thực hiện riêng việc đánh răng hoặc chỉ xịt nha khoa.

Xét về chức năng cơ bản, máy trang bị động cơ sóng âm tiêu chuẩn với tần số rung 245 lần mỗi giây. Công nghệ của Dyson giúp lông bàn chải duy trì chuyển động liên tục, không bị khựng hay dừng lại ngay cả khi chịu áp lực ghì mạnh vào bề mặt răng.

Mỗi đầu bàn chải đều gắn chip RFID nhận diện riêng, hỗ trợ thân máy theo dõi chính xác thời gian sử dụng thực tế và tự động gửi thông báo đến điện thoại di động khi đến lúc cần thay đầu mới.

Đương nhiên camera này còn có thể dùng để theo dõi chi tiết trong khoang miệng.

Nhờ sự xuất hiện của ống kính ghi hình, thiết bị dễ dàng kết nối với ứng dụng trên điện thoại di động thông qua mạng Wi-Fi.

Ứng dụng này theo dõi thói quen vệ sinh hằng ngày, phát cảnh báo nếu phát hiện người dùng thao tác sai kỹ thuật, đồng thời cho phép người dùng mở tính năng truyền hình ảnh trực tiếp để quan sát toàn bộ khoang miệng qua góc nhìn của bàn chải.

Toàn bộ thân máy đạt tiêu chuẩn chống nước tuyệt đối, sở hữu viên pin tháo rời cho thời lượng vận hành khoảng 10 ngày sau mỗi lần sạc đầy.

Do sử dụng cơ chế xịt nước, sản phẩm đi kèm một chân đế sạc có kích thước khá lớn với chiều cao khoảng 30 cm cùng bình chứa dung tích gần 200 ml. Dock sạc này đảm nhận nhiệm vụ tự động nạp đầy nước vào bình chứa bên trong bàn chải mỗi khi thiết bị được đặt vào vị trí sạc.

Hiện tại, Dyson CameraJet đã chính thức mở bán với mức giá quy đổi khoảng 13 triệu đồng cùng hai tùy chọn màu sắc là Hồng Ceramic Pink và Xanh Ceramic Ultra Blue.