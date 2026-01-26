Sạt lở đất ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ trên đảo Java, Indonesia, đã tìm thấy thêm nhiều thi thể bị mất tích trước đó trong vụ sạt lở đất ở làng Pasir Langu.

AP đưa tin, vụ sạt lở đất xảy ra trên sườn núi Burangrang thuộc tỉnh Tây Java vào rạng sáng 24/1, vùi lấp khoảng 34 ngôi nhà ở làng Pasir Langu. Đến ngày 25/1, 72 người vẫn còn mất tích, nhiều nạn nhân được cho là đã bị chôn vùi dưới hàng tấn bùn, đất đá.

Ade Dian Permana, người đứng đầu văn phòng tìm kiếm và cứu hộ địa phương, cho biết một đội tìm kiếm gồm 250 người hôm 25/1 đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân, nâng tổng số thi thể được tìm thấy lên 25. Các thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình nạn nhân sau khi được chuyên gia pháp y nhận dạng.

Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân tại làng Pasir Langu, Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/1/2026 sau vụ sạt lở đất. Ảnh: BASARNAS/AP.

Ông Permana cho biết địa hình dốc, nhiều đất đá, đã cản trở việc triển khai các thiết bị hạng nặng. Ông ước tính các đống bùn có thể cao tới 5 mét, và nói rằng "các đội tìm kiếm, cứu hộ của chúng tôi phải di chuyển cẩn thận".

Ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia, cho biết thêm các đội cứu hộ cũng đang sử dụng máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm thi thể dọc theo khu vực sạt lở trải dài hơn 2 km.

Trong chuyến thăm khu vực hôm 25/1, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka cam kết rằng chính quyền sẽ có biện pháp ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra. Ông kêu gọi chính quyền địa phương tại Tây Bandung "giải quyết vấn đề chuyển đổi đất đai ở các khu vực dễ bị thiên tai", bao gồm cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

