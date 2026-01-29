Hà Nội

Thế giới

Sạt lở đất ở Italy, 1.500 người phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài đã gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Niscemi, Italy, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 28/1, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến thăm Niscemi, một thị trấn được xây dựng trên ngọn đồi ở phía tây nam Sicily, nơi đang nằm chênh vênh bên bờ vực sau khi trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ra sạt lở đất, làm sập nhiều ngôi nhà và khiến hơn 1.500 người phải sơ tán.

apitaly.jpg
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy vụ sạt lở đất tại thị trấn Niscemi ngày 27/1. Ảnh: AP/LaPresse.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, những ngôi nhà và ô tô rơi xuống độ cao 20 mét trong khi nhiều ngôi nhà khác nằm chênh vênh bên mép bờ vực.

Các đội bảo vệ dân sự đã thiết lập "vùng cấm" rộng 150 mét trong thị trấn.

"Có những ngôi nhà nằm ngay sát rìa khu vực sạt lở rõ ràng là không thể ở được nữa. Chúng tôi đang làm việc với Thị trưởng để tìm nơi tái định cư lâu dài cho những gia đình này", ông Fabio Ciciliano, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự, cho biết.

Trước đó, vào ngày 26/1, Chính phủ liên bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Niscemi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Harry. Quan chức khu vực ước tính hôm 28/1 rằng tổng thiệt hại ở vùng Sicilia lên tới 2 tỷ euro.

Thủ tướng Meloni đã đi trực thăng quan sát khu vực sạt lở và gặp quan chức địa phương, khu vực cùng lực lượng bảo vệ dân sự tại Tòa thị chính. Bà cam kết rằng khoản hỗ trợ kinh phí ban đầu chỉ để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt của người dân bị ảnh hưởng và sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ nữa.

Trong một tuyên bố, văn phòng của Thủ tướng Italy cho biết Chính phủ cam kết giúp đỡ người dân tìm nhà ở thay thế và khôi phục lại đường sá, tiện ích công cộng và hoạt động trường học trong thị trấn,...

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết kỷ lục tại Thành phố New York, Mỹ

Nguồn video: VTV
