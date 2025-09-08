Hà Nội

Sống Khỏe

Tạm ngưng hoạt động nha khoa Tuyết Chinh sau vụ hành hung khách hàng

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP HCM yêu cầu cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tạm ngưng hoạt động để làm rõ sai phạm sau khi xảy ra vụ việc một phụ nữ tố bị hành hung.

Bình Nguyên

Liên quan việc một phụ nữ tố bị bác sĩ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung, Bộ Y tế đã vào cuộc. Mới nhất, Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu cơ sở nha khoa này tạm ngưng hoạt động để làm rõ sai phạm.

Theo Báo Công lý, ngày 8/9, UBND phường Hạnh Thông cho biết, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Sở Y tế TP HCM phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hoạt động của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 3/9, chị Nguyễn Thị T.T, ngụ Đắk Lắk đến Công an phường Hạnh Thông trình báo việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Ngày 6/9, làm việc với Công an phường, chị T. trình bày trong lúc xảy ra xô xát, chị bị xây xước cổ, hai tay, vai, đau đầu, điện thoại và mắt kính bị hư hỏng. Sau đó, chị phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an phường đã lập hồ sơ, điều tra, xác minh hành vi "Cố ý gây thương tích" và các hành vi khác (nếu có) của cơ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng - Ảnh congly.vn
Chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng - Ảnh congly.vn

Theo Báo Pháp luật TP HCM, về pháp lý, cơ sở này hoạt động dưới tên Công ty TNHH một thành viên Nha khoa Tuyết Chinh (đăng ký kinh doanh từ tháng 9/2022), có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh do Sở Y tế TP HCM cấp năm 2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn là bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh. Ngoài ra, bà Chinh có chứng chỉ hành nghề răng hàm mặt do Sở Y tế Đồng Nai cấp năm 2014.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất không đúng phê duyệt, nhân sự chưa xuất trình được giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc, đồng thời phải có văn bản giải trình và bổ sung hồ sơ còn thiếu. Cơ sở cũng chỉ được đăng tải quảng cáo phù hợp danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.

1-9564.png
Bà Chinh là đại diện Công ty TNHH một thành viên Nha khoa Tuyết Chinh, cũng là người xuất hiện trong clip hành hung khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip/Ảnh vietnamnet

Đoàn kiểm tra còn yêu cầu các cá nhân TNH, PTTT và NTL chấm dứt ngay việc khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề.

Công an phường Hạnh Thông đang tiếp tục xác minh vụ việc theo trình báo của bà T. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp giám sát để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại địa bàn.

