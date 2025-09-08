Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách

Ngày 8/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM về việc báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại nha khoa Tuyết Chinh. 

Bình Nguyên

Ngày 8/9, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ra văn bản gửi Sở Y tế TP HCM báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại Nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM.

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip/Nguồn Danviet.vn

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip/Nguồn Danviet.vn

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP HCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2025.

Trước đó, mạng xã hội ngày 7/9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị một người mặc trang phục của bác sĩ có hành động hành hung, cãi vã, đập phá tài sản. Qua xác minh, Công an phường Hạnh Thông xác định sự việc diễn ra ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghỉ, TP HCM.

#vụ bác sĩ nha khoa #tấn công #hành hung khách hàng #Bộ Y tế vào cuộc #Nha khoa Tuyết Chinh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Công ty TNHH Nha khoa Từ Tâm Dental bị xử phạt 44 triệu

Nhiều phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Ngày 13/6, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công khai hàng loạt quyết định xử phạt đối với các phòng khám, bệnh viện thẩm mỹ, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Công ty TNHH Nha khoa Từ Tâm Dental (địa chỉ 982 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình) bị xử phạt 44 triệu đồng do không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ; Lập sổ khám chữa bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ; Quảng cáo khi chưa được xác nhận nội dung. Ngoài ra, công ty buộc phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa toàn bộ quảng cáo sai quy định.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Nha khoa Tân Mỹ bị phạt 90 triệu, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Công ty TNHH Nha khoa Tân Mỹ (Nha khoa Tân Mỹ) bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Nha khoa Tân Mỹ (địa chỉ số 299 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Với hành vi này, Nha khoa Tân Mỹ bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 18 tháng.

Thanh tra Sở Y tế nhấn mạnh, cơ sở chỉ được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định.

Nha khoa Tan My bi phat 90 trieu, dinh chi hoat dong 18 thang
Quyết định xử phạt Công ty TNHH Nha khoa Tân Mỹ của Thanh tra Sở Y tế TP HCM - Ảnh chụp màn hình 
Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP HCM còn ra quyết định xử phạt cá nhân bà Lê Thị Minh Diệu làm việc tại Nha khoa Tân Mỹ số tiền 73 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 38 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Cùng sai phạm này, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Tấn Toàn số tiền 35 triệu đồng.
Công ty TNHH Nha khoa Tân Mỹ do bà Lê Thị Minh Diệu là người đại diện pháp luật, hoạt động từ ngày 17/3/2020. Ngành nghề chính của công ty là hoạt động các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách, nạn nhân nói gì?

Khách hàng cũ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đến phòng khám để hỏi về điều trị răng. Trong lúc chờ đợi, chị T bất ngờ bị chủ cơ sở nha khoa lao vào hành hung.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, ngày 7/9 vừa qua, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh xô xát dữ dội tại một phòng khám nha khoa, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM). Nạn nhân là chị T, một khách hàng cũ của cơ sở này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bài thuốc từ lá trầu không

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Vì sao phái đẹp dễ bị thiếu máu?

Phụ nữ dễ bị thiếu máu hơn nam giới do kinh nguyệt, thai kỳ và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Nếu không phòng ngừa, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.