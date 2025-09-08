Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách

Ngày 8/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM về việc báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại nha khoa Tuyết Chinh.

Ngày 8/9, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ra văn bản gửi Sở Y tế TP HCM báo cáo nội dung liên quan đến sự việc xảy ra tại Nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM.

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip/Nguồn Danviet.vn

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP HCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh đồng thời khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2025.

Trước đó, mạng xã hội ngày 7/9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị một người mặc trang phục của bác sĩ có hành động hành hung, cãi vã, đập phá tài sản. Qua xác minh, Công an phường Hạnh Thông xác định sự việc diễn ra ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghỉ, TP HCM.