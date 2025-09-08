Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách, nạn nhân nói gì?

Khách hàng cũ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đến phòng khám để hỏi về điều trị răng. Trong lúc chờ đợi, chị T bất ngờ bị chủ cơ sở nha khoa lao vào hành hung.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, ngày 7/9 vừa qua, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh xô xát dữ dội tại một phòng khám nha khoa, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM). Nạn nhân là chị T, một khách hàng cũ của cơ sở này.

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tố hành hung khách hàng, đập phá điện thoại. Ảnh chụp lại từ clip/Nguồn tieudung.kinhtedothi.vn

Thông tin trên Báo Pháp luật TP HCM, chị T kể lại, chiều ngày 3/9 chị đi cùng người bạn tên PU (33 tuổi) đến nha khoa Tuyết Chinh ở đường Trần Thị Nghỉ để kiểm tra, chỉnh sửa hàm răng đã được niềng. Sau khi trình bày nguyện vọng được gặp trực tiếp bác sĩ C, chị T chờ ở khu vực lễ tân.

“Tôi đang ngồi chờ thì bà C bước ra tay cầm một cây gậy sắt, loại vẫn thường dùng để tập xà đơn. Ngay sau đó bà tấn công, giằng tôi xuống đất, giật điện thoại ném vỡ, giật luôn kính mắt rồi đuổi tôi ra ngoài”, chị T bất bình.

Theo chị T, sự việc này xuất phát từ quá trình điều trị răng tại cơ sở của bà C từ năm 2021. Khi đó, chị được bạn bè giới thiệu là nơi uy tín nên đã chọn niềng răng ở đây. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng răng ngày càng xấu đi. Khi đi khám ở bệnh viện, chị được thông báo phác đồ điều trị sai, cần can thiệp lại.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không gặp được bác sĩ C. Mỗi lần đến chỉ có một nhân viên khác thăm khám, nhắn tin thì bác sĩ chỉ thả tim, gần như không trao đổi. Tôi thấy răng hư một phần do bác sĩ không theo dõi sát sao”, chị T chia sẻ.

Ngày 3/9, khi tiếp tục đến cơ sở để làm việc, hai bên không tìm được tiếng nói chung, sau đó xảy ra xô xát như clip lan truyền trên mạng.

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip/Nguồn plo.vn

Chị T cho biết sau vụ việc, chị bị đa chấn thương, kính mắt bị mất, điện thoại iPhone 11 bị hư hỏng nặng nên đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo.

Chị PU, bạn đi cùng, xác nhận mình bị bà C tác động vào đầu, choáng váng và phải nhập viện. “Tôi bị đánh choáng váng, nôn mửa, sau đó cùng bạn vào bệnh viện cấp cứu”, chị PU nói.

Theo Công an phường Hạnh Thông, ngay chiều hôm đó cả ba người liên quan đã được mời lên làm việc. Sau đó, hai nạn nhân nhập viện điều trị. Đến ngày 8/9, chị PU do thương tích nhẹ đã xuất viện, còn chị T vẫn nằm viện để điều trị.

Chị T cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C có đến bệnh viện xin lỗi nhưng người trực tiếp hành hung lại không có động thái gì.

Bước đầu xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc làm răng giữa phòng khám răng và chị T.