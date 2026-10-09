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Xã hội

Bắc Ninh tăng cường kiểm tra các dự án NOXH bán giá cao bất thường

Việc xác định cơ cấu chi phí giá bán NOXH phải bảo đảm đúng quy định, không tính các khoản chi phí không có căn cứ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà.

Bảo Ngân

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành công văn số 11291/UBND-KTN, chấn chỉnh công tác xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội (NOXH), bảo đảm xác định giá bán đúng quy định, công khai, minh bạch, ngăn ngừa hành vi trục lợi chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra các dự án có giá bán cao bất thường, kịp thời xử lý vi phạm.

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Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê NOXH trung thực, đúng quy định pháp luật, trên cơ sở các chi phí hợp lý, hợp lệ, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xác định giá. Giá bán NOXH phải được xác định trên cơ sở tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần diện tích NOXH; không được tính vào giá bán các khoản chi phí không liên quan đến dự án, không có căn cứ, phát sinh do lỗi chủ quan hoặc được phân bổ không hợp lý hoặc các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động mua bán, chuyển nhượng, góp vốn, góp cổ phần trong quá trình thực hiện dự án.

Việc phân bổ chi phí giữa diện tích NOXH với các phần diện tích khác phải bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với quy mô, công năng, diện tích sử dụng, mức độ đầu tư và giá trị thực tế của từng hạng mục. Chủ đầu tư không được phân bổ chi phí của phần diện tích thương mại, dịch vụ hoặc phần diện tích kinh doanh khác vào giá bán NOXH nhằm làm tăng giá bán.

Đối với các hợp đồng xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị, tư vấn và giao dịch với doanh nghiệp có quan hệ liên kết, chủ đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ lựa chọn nhà thầu, báo giá, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, hóa đơn, chứng từ và tài liệu chứng minh tính độc lập, phù hợp của giá giao dịch.

Chủ đầu tư cũng phải thực hiện quyết toán, cập nhật và điều chỉnh giá bán NOXH theo quy định. Trường hợp chi phí thực tế thấp hơn chi phí tạm tính trong cơ cấu giá bán, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh giảm giá bán hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định; không được tiếp tục thu hoặc giữ lại khoản chênh lệch không có căn cứ. Các hành vi nâng khống giá vật liệu xây dựng, giá trị xây lắp và chi phí xây dựng trong cơ cấu giá bán NOXH sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án NOXH có giá bán cao bất thường, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, làm rõ căn cứ xác định giá bán. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Công văn cũng lưu ý nguy cơ vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, thu lợi thông qua chuyển nhượng cổ phần hoặc chuyển nhượng dự án khi chưa phát sinh doanh thu. Việc xác định cơ cấu chi phí giá bán NOXH phải bảo đảm đúng quy định, không tính các khoản chi phí không có căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng lập danh sách các dự án có giá bán cao bất thường, có phản ánh của người dân hoặc có dấu hiệu chưa bảo đảm minh bạch trong xác định giá để tổ chức kiểm tra theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt, tập trung kiểm tra căn cứ xác định giá bán tại các dự án NOXH có giá cao bất thường; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển NOXH, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua nhà ở xã hội.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Bắc Nịn #Nhà ở xã hội

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