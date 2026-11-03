Honda Civic Type R HRC bản hiệu suất ca phát triển từ Civic Type R FL5 đến từ Honda Racing Corporation (HRC) đã xuất hiện trong quá trình chạy thử tại Nhật Bản.

Video: Giới thiệu Honda Civic Type R HRC công nghệ xe đua.

Sau khi mẫu xe ý tưởng Civic Type R HRC Concept lần đầu được giới thiệu tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026 vào tháng 1, những hình ảnh chạy thử mới nhất tại Nhật Bản, bao gồm cả đường đua Suzuka Circuit, cho thấy dự án này không chỉ dừng lại ở một mẫu xe trưng bày.

Honda Civic Type R HRC được phát triển với mục tiêu nâng cao khả năng vận hành của Civic Type R, thông qua việc ứng dụng kiến thức và công nghệ từ các giải đua xe thể thao vào một mẫu ôtô thương mại.

Honda Civic Type R HRC lộ diện, mang công nghệ xe đua xuống phố.

Những hạng mục được chú trọng bao gồm khí động học, hệ thống treo, hệ truyền động và khả năng làm mát. Các tay đua hàng đầu của Honda cũng trực tiếp tham gia quá trình thử nghiệm và phát triển mẫu xe.

Đáng chú ý, Honda không chỉ tập trung gia tăng công suất động cơ mà còn hướng đến việc cải thiện lực ép xuống mặt đường, giảm lực cản không khí và nâng cao khả năng kiểm soát xe ở tốc độ cao.

Civic Type R HRC được phát triển với mục tiêu nâng cao khả năng vận hành của Civic Type R, thông qua việc ứng dụng kiến thức và công nghệ từ các giải đua.

Trên phiên bản concept từng được giới thiệu, Civic Type R HRC sở hữu cản trước thiết kế mới, bổ sung các cánh hướng gió nhỏ ở hai góc cản, hốc thoát gió tại vòm bánh trước, ốp sườn thể thao và cánh gió sau kích thước lớn với kiểu dáng được tinh chỉnh.

Mẫu xe trưng bày tại Tokyo Auto Salon 2026 còn được trang bị lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 kích thước 265/30 ZR19 trên cả bốn bánh, cùng hệ thống ống xả Akrapovič đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Honda chưa xác nhận liệu toàn bộ những trang bị này có xuất hiện trên phiên bản thương mại hay không.

Civic Type R HRC dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 2.0L VTEC Turbo, mã K20C1, hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Về hệ truyền động, Civic Type R HRC được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 2.0L VTEC Turbo, mã K20C1, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD), tương tự Civic Type R hiện hành. Dù vậy, hãng xe Nhật Bản chưa công bố công suất, mô-men xoắn cực đại hoặc những thay đổi cụ thể đối với động cơ.

Trong quá trình phát triển, Honda còn sử dụng hệ thống mô phỏng lái xe tiên tiến Driver-in-the-Loop (DiL), kết hợp với các bài thử nghiệm thực tế trên đường đua. Dự án có sự tham gia của Takuma Sato, cựu tay đua Formula 1 và nhà vô địch Indianapolis 500, cùng các tay đua của Honda. Những dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ quá trình tinh chỉnh khả năng vận hành và phản hồi của xe đối với người lái.