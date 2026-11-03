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Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc chơi lô tô, 1 đối tượng ở Gia Lai đâm người tử vong

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi giết người.

Hà Ngọc Chính

Chiều 2/11, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc 1 người bị đâm tử vong bằng dao dọn tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Công an phường Diên Hồng khẩn trương triệu tập đối tượng gây án Nguyễn Thế Vũ để xác minh, làm rõ.

Đấu tranh với đối tượng và làm việc với những người liên quan, Cơ quan Công an xác định giữa Vũ và nạn nhân là ông N.V.B. (SN 1976, trú tại phường Diên Hồng) có mối quan hệ quen biết.

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Đối tượng Nguyễn Thế Vũ đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh Ngọc Lê

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 2/11, sau khi đã ăn nhậu, Vũ và ông B. đến quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ ngồi chơi, uống nước ở 2 bàn khác nhau. Sau đó, cả hai rủ nhau chơi lô tô rồi xảy ra cãi cọ.

Lúc này, ông B. đã dùng tay đánh Vũ nhiều cái vào lưng và đầu khiến Vũ ngã xuống nhà. Dù được mọi người can ngăn, song cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau.

Bực tức, Vũ đi vào trong quán cà phê lấy 1 con dao dài khoảng 20 cm, lưỡi dao dài khoảng 10 cm trở lại đâm 1 nhát vào vùng ngực của ông B. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Pleiku, song đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ hung khí gây án, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: báo động hành vi côn đồ nơi công cộng. Nguồn VTV1
tin sản xuất
#Cơ quan CSĐT #Công an tỉnh Gia Lai #Ngày 3/11 #đối tượng Nguyễn Thế Vũ #hành vi giết người #phường Diên Hồng

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