[INFOGRAPHIC] Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và những điều người dân cần biết

Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc quy định mức giá theo sản lượng tiêu thụ. Hiểu rõ cách tính giúp người dân chủ động kiểm soát chi phí điện hằng tháng.
Toyota Innova Zenix 2026 vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp về hệ truyền động hybrid, trang bị tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Ngày 4/11, Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) phát đi cảnh báo hành vi quay phim, phát tán trái phép hình ảnh và dữ liệu cá nhân lên không gian mạng.
Liên tục gọi bộ đàm nhưng không thấy tín hiệu, đồng nghiệp đi tìm thì tá hoả phát hiện nam bảo vệ dật dờ ngay khu vực công viên bờ sông Sài Gòn.
Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 94 bị can trong vụ triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 90 người nước ngoài.
Ông Minh và hai cán bộ bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ.
Người phụ nữ nhiều lần lao ra đường, chặn đầu ô tô và ném vật cứng vào xe trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương. CSGT đã phối hợp chính quyền địa phương xác minh.
Sau 10 ngày xét xử, VKSND Hà Nội đề nghị tù chung thân với hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán chiếm đoạt hơn 1.900 tỷ đồng.
Nhóm 19 thanh thiếu niên mang theo kiếm Nhật, phóng lợn, điều khiển xe máy đi tìm người gây sự, khiến một người bị thương và phương tiện bị hư hỏng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Sau vụ giáo viên nước ngoài bạo hành học sinh lớp 2 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa, Cần Thơ yêu cầu công an xác minh và rà soát toàn diện hoạt động dạy ngoại ngữ liên kết.
Dự báo miền Bắc có mưa dông khi không khí lạnh tràn xuống từ đêm 5/11. Từ ngày 9/11, đợt lạnh mạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu.
Người dân có thể đến 214 tổ chức hành nghề luật sư để được tư vấn trực tiếp trong hai ngày 6 và 9/11 hoặc tham gia buổi giải đáp pháp luật trực tuyến.
Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Đinh Quang Tr. ( SN: 1973, TP Huế) đã dùng dao đâm anh trai mình tử vong tại chỗ.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 4 (TP Huế) làm 2 người tử vong tại chỗ.
Sau thời gian mưa lớn kéo dài, đoạn Quốc lộ 28 qua xã Phúc Thọ - Lâm Hà bị sạt trượt, sụt lún nền và mặt đường, UBND tỉnh triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Dự án trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông được đề xuất chấm dứt do chậm tiến độ, chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, tồn tại nhiều vi phạm, thiếu sót về thủ tục.
Đang vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương qua biên giới, Nguyễn Văn Nam và Trần Thanh Hải đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Liên quan những vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật Đảng ủy Trường THPT Lê Trực và 15 đảng viên.
Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú tại phường Diên Hồng) để điều tra về hành vi giết người.
Sinh viên một số ngành ngoài Sư phạm có thể học nghiệp vụ sư phạm trước khi tốt nghiệp, góp phần bổ sung nguồn tuyển giáo viên.
Các đối tượng dùng xuồng máy đột nhập nhà dân và các công trình ven sông để trộm. Khi bị phát hiện, chúng dùng dao khống chế cướp tài sản rồi tẩu thoát.