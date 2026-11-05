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Xã hội

Ngày 5/11, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông

Ngày 5/11, cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc
Khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng ráo. Ảnh: TTXVN
Khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng ráo. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo thời tiết ngày 5/11, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, một số nơi xuất hiện mưa dông vào chiều tối.

Từ đêm 5/11 sang ngày 6/11, khu vực này chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi; vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

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#Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia #Thời tiết #Thời tiết hôm nay #Dự báo thời tiết #mưa dông diện rộng #nắng

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