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Xã hội

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 30 người thoát nạn an toàn

Cháy tại nhà trọ ở phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến 30 người phải sơ tán. Lực lượng PCCC hướng dẫn 25 người thoát nạn, không có thiệt hại về người.

Chiều 4/11, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại phường Từ Liêm.

Nhờ sự chủ động xử lý ban đầu của người dân và triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt, không để lan rộng. Đặc biệt, 25 người được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn an toàn, 5 người khác đã tự thoát ra ngoài, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h53 sáng 4/11, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp nấu tại phòng 204 của ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ tại số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân đã sử dụng bình chữa cháy xách tay được trang bị tại cơ sở để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiệ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 gồm 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 gồm 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&amp;CNCH hướng dẫn người bị mắc kẹt thoát nạn đến vị trí an toàn. Ảnh: CACC
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn người bị mắc kẹt thoát nạn đến vị trí an toàn. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng nắm tình hình, triển khai các biện pháp kiểm soát và dập tắt đám cháy; đồng thời tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra cháy và hành lang các tầng nhà. Các biện pháp được triển khai khẩn trương, đồng bộ nhằm kiểm soát nguy cơ cháy lan, hạn chế ảnh hưởng của khói, khí độc và hướng dẫn những người còn ở trong công trình di chuyển theo lối thoát nạn an toàn.

Đáng chú ý, cơ sở có trang bị mặt nạ phòng độc phục vụ công tác chữa cháy, thoát nạn. Khi xảy ra sự cố, người dân đã chủ động sử dụng phương tiện bảo hộ này để di chuyển ra khỏi khu vực có khói, góp phần hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng bởi khói, khí độc, bảo đảm an toàn tính mạng. Việc phát hiện sớm, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị bảo hộ phù hợp đã góp phần xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người đã chủ động tự thoát ra ngoài. Đến khoảng 3h55’ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Theo Hậu Lộc/ Hà Nội Mới
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#Hà Nội #cháy nhà trọ #Từ Liêm #thoát nạn #cháy ở Hà Nội #phường Từ Liêm

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