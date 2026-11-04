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Xã hội

Bóc gỡ đường dây buôn lậu hải sâm qua biên giới ở Quảng Trị

Một đường dây buôn lậu hải sâm từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (SN 1961, trú phường Hiệp Bình, TP.HCM) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú xã Bình Mỹ, TP.HCM) về tội buôn lậu.

Hai bị can Trương Thị Huế (SN 1998, trú xã Nam Cửa Việt) và Nguyễn Thị Hà (SN 1998, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 8/7, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội biên phòng kiểm tra hai ô tô mang biển kiểm soát 29H-112.17 và 74A-353.30.

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Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 29H-112.17 có 89 thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm đã được sơ chế, loại bỏ nội quan và ướp muối thô. Mỗi thùng nặng khoảng 50kg, tổng khối lượng hàng hóa lên đến 4,45 tấn. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Khánh và Hùng đã tổ chức đưa sản phẩm hải sâm thuộc loài Cladolabes SP từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo), không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

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Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Trong đó, Hùng được phân công sang Thái Lan kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng qua Lào về Việt Nam. Sau khi hàng về đến Việt Nam, Khánh tiếp nhận để chế biến, bán kiếm lời.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, Hùng thuê Huế và Hà vận chuyển số hàng từ Lào qua biên giới vào Việt Nam để nhận tiền công.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.
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