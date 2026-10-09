Người phụ nữ làm giả chuyển khoản 677 lần, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Phạm Thị Lẫy bị cáo buộc 677 lần làm giả giao dịch chuyển khoản để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng tiền hàng của chủ cửa hàng hoa quả, tạp hóa.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Phạm Thị Lẫy (52 tuổi, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thị Lẫy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình chị ĐTT (39 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Quang, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh hoa quả và hàng tạp hóa. Từ tháng 8/2022, Lẫy thường xuyên đến mua hàng tại cửa hàng để mang về bán lẻ.

Do cửa hàng đông khách, đồng thời Lẫy là người quen, chị T đồng ý cho người này thanh toán tiền hàng sau. Để xác nhận đã trả tiền, Lẫy chỉ cần chụp ảnh giao dịch chuyển khoản thành công gửi qua tin nhắn.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, Lẫy bị xác định đã cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản của người nhận khi thực hiện giao dịch. Hệ thống ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công, nhưng do thông tin tài khoản không chính xác, ngân hàng hoàn trả tiền về tài khoản của Lẫy.

Sau đó, Lẫy chụp lại hình ảnh giao dịch và gửi cho chị T, khiến chủ cửa hàng tin rằng tiền hàng đã được thanh toán.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 24/11/2025, khi Lẫy mua hàng với tổng trị giá hơn 6,1 triệu đồng. Sau khi nhận hình ảnh chuyển khoản do Lẫy gửi, chị T kiểm tra tài khoản nhưng không thấy tiền về. Kiểm tra kỹ giao dịch, chị phát hiện số tài khoản người thụ hưởng không chính xác.

Từ đó, chị T rà soát lại các hình ảnh giao dịch trước đây và phát hiện số tài khoản nhận tiền đều bị nhập sai.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2025, Lẫy đã thực hiện 677 lần gian dối với thủ đoạn trên, chiếm đoạt tổng cộng 1.235.398.300 đồng của chị T.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các hộ kinh doanh cần kiểm tra số dư tài khoản và xác nhận tiền thực tế đã vào tài khoản trước khi giao hàng hoặc tiếp tục cho khách nợ tiền. Không nên chỉ căn cứ vào ảnh chụp màn hình giao dịch do người mua cung cấp để xác nhận đã thanh toán.

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