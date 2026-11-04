Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ bị khởi tố do sai phạm quản lý đất đai

Ông Minh và hai cán bộ bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Minh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ông Huỳnh Anh Minh khi đương chức

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh trên còn có ông Lê Hoàng Lâm (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước) và ông Nguyễn Công Thuận (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Phước).

Các quyết định tố tụng nêu trên liên quan đến những sai phạm xảy ra năm 2020 tại dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ (quy mô gần 46 ha, khoảng 1.500 căn nhà và biệt thự). Dự án này từng bị UBND tỉnh Bình Phước thu hồi vào năm 2022 do việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Ngoài ra, chủ đầu tư là Công ty TNHH Mỹ Lệ cũng để xảy ra tình trạng chậm hoàn cọc, dẫn đến khiếu nại kéo dài từ phía khách hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ hành vi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng các nền đất khi chưa đủ điều kiện tại dự án này. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị chính quyền sớm có phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho những người dân đã đóng tiền cho Công ty TNHH Mỹ Lệ.

Trước đó, vào đầu năm 2025, ông Huỳnh Anh Minh đã bị Tỉnh ủy Bình Phước thi hành kỷ luật về Đảng và bị Thủ tướng Chính phủ ký quyết định kỷ luật cảnh cáo do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.