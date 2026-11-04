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Xã hội

Xác minh người phụ nữ chặn xe, ném vật cứng trên cao tốc ở Lâm Đồng

Người phụ nữ nhiều lần lao ra đường, chặn đầu ô tô và ném vật cứng vào xe trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương. CSGT đã phối hợp chính quyền địa phương xác minh.

Thanh Biên

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã chỉ đạo tổ Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn phối hợp UBND xã Hiệp Thạnh khẩn trương xác minh, có biện pháp xử lý tình trạng một phụ nữ thường xuyên xuất hiện trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Người phụ nữ bất ngờ lao ra chặn đầu ô tô trên cao tốc Đà Lạt - Liên Khương, đoạn gần Trạm thu phí Định An (Video: MXH).

Theo phản ánh của các tài xế, những ngày gần đây, tại khu vực gần Trạm thu phí Định An, một phụ nữ ngoài 40 tuổi nhiều lần bất ngờ lao ra lòng đường, la hét, chửi mắng, chặn đầu ô tô và ném vật cứng vào các xe đang di chuyển.

Sự việc xảy ra vào ban ngày, khiến nhiều tài xế bất ngờ. Một số người phát hiện người phụ nữ từ xa đã chủ động giảm tốc độ, tìm cách tránh né. Đến nay, chưa ghi nhận hậu quả đáng tiếc.

Tuy nhiên, việc người bất ngờ xuất hiện, cản trở phương tiện trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi tài xế phải xử lý tình huống đột ngột ở tốc độ cao

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Tình huống người phụ nữ lao ra đường khiến tài xế ô tô phải tìm cách tránh né. (Ảnh cắt từ clip).

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã giao lực lượng phụ trách địa bàn phối hợp chính quyền xã Hiệp Thạnh xác minh, tìm biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp đối với người phụ nữ, không để tiếp tục đi vào khu vực cao tốc.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xử lý, lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế khi đi qua khu vực gần Trạm thu phí Định An cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp.

Nếu phát hiện người hoặc chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trên đường, tài xế cần bình tĩnh xử lý, tránh đánh lái đột ngột hoặc phanh gấp gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận, kích động hoặc có hành vi gây nguy hiểm cho người phụ nữ; khi phát hiện sự việc cần thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý.

#Cao tốc Đà Lạt - Liên Khương #Lâm Đồng #An toàn giao thông #Cảnh sát giao thông #Tai nạn giao thông

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