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Xã hội

Khởi tố 12 bị can trong vụ nhóm người mang hung khí gây rối ở Phú Thọ

Nhóm 19 thanh thiếu niên mang theo kiếm Nhật, phóng lợn, điều khiển xe máy đi tìm người gây sự, khiến một người bị thương và phương tiện bị hư hỏng.

Nguyễn Hinh

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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Cơ quan điều tra khởi tố 12 người liên quan trong vụ việc. Ảnh CAT Phú Thọ

Trong số 12 bị can, một người bị khởi tố về cả ba tội danh, một người bị khởi tố về hai tội danh và 10 người bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam một bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám bị can.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 18/6, N.V.H (SN 2010, trú xã Bình Nguyên) rủ 18 thanh thiếu niên khác tụ tập, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo hai thanh phóng lợn và hai thanh kiếm Nhật để tìm kiếm, gây sự với người đi đường.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này đã dùng kiếm và phóng lợn tấn công, gây thương tích cho anh N.V.Q (SN 2007, trú phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Các đối tượng còn đập phá, làm hư hỏng phương tiện của anh Q.

Vụ việc không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ công an cứu hai người giữa hồ công viên Văn Lang.

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