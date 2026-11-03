Đề xuất chấm dứt dự án du lịch sinh thái Thác Bà ở Lâm Đồng

Dự án trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông được đề xuất chấm dứt do chậm tiến độ, chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, tồn tại nhiều vi phạm, thiếu sót về thủ tục.

Ngày 2/11, UBND xã Tánh Linh cho biết Sở Tài chính Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon làm chủ đầu tư.

Qua rà soát tiến độ và hồ sơ pháp lý, Sở Tài chính nhận định dự án thuộc trường hợp xem xét chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư năm 2025. Hai vấn đề được chỉ ra là dự án chậm tiến độ quá 24 tháng và doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ ký quỹ.

Một góc khu du lịch Thác Bà nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2017, điều chỉnh vào tháng 2/2018. Khu vực thực hiện rộng 9,8ha, thuộc tiểu khu 361, Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.

Kết quả kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm cho thấy dự án chưa hoàn tất các thủ tục về thuê đất, quy hoạch xây dựng, đánh giá tác động môi trường và thuê môi trường rừng. Một số hạng mục đã được doanh nghiệp xây dựng như cầu gỗ, sân khấu, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà kho... nhưng chưa được phê duyệt, cấp phép xây dựng và chưa hoàn tất thủ tục liên quan đến hoạt động du lịch.

Một vấn đề khác được cơ quan chức năng nêu là việc doanh nghiệp thu vé tham quan từ cuối năm 2015, trước khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời điểm đầu, giá vé là 50.000 đồng/lượt đối với người lớn và 30.000 đồng/lượt đối với trẻ em. Hiện mức vé lần lượt là 80.000 đồng và 40.000 đồng.

Tháng 7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) từng xử phạt doanh nghiệp 30 triệu đồng vì thu phí, lệ phí sai quy định, đồng thời buộc nộp lại hơn 280 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành quyết định này.

Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà có diện tích 9,8ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

Giải trình với Chi cục Kiểm lâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Green Dragon cũng nêu khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai và thuê môi trường rừng. Theo nội dung báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm, doanh nghiệp cho biết việc thực hiện thủ tục phải qua nhiều cơ quan có thẩm quyền nên kéo dài.

Doanh nghiệp đề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện thủ tục thuê môi trường rừng, đề án du lịch sinh thái và đánh giá tác động môi trường.

Thác Bà là thắng cảnh nằm giữa rừng Núi Ông, cách Phan Thiết khoảng 100km. Từ nhiều năm trước, nơi đây đã trở thành điểm đến dã ngoại của người dân và du khách, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Theo phương án được Sở Tài chính đề cập, nếu UBND tỉnh chấp thuận chấm dứt dự án hiện tại, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông sẽ lập đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gắn với quản lý rừng bền vững và tổ chức lựa chọn đơn vị, cá nhân thuê môi trường rừng. Công ty Green Dragon vẫn có thể tham gia nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở Tài chính đề nghị Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và UBND xã Tánh Linh tăng cường quản lý hiện trạng rừng; kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm liên quan đến xây dựng, sử dụng rừng và hoạt động du lịch.