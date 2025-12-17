Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn ở Nghệ An

Mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng, 6 bị can ở Nghệ An bị khởi tố.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản (sỏi) không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

dsc04979-1765936748594.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.

Đồng thời, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972), Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành trung bình mỗi tháng, công ty thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác trên địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây)… rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào ban đêm.

dsc05005-1765936721946.jpg
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Vũ Sơn.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ - kế toán Công ty TNHH Sơn Thái Long cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng. Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

Xã hội

Khởi tố đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm dây chuyền vàng

Phát hiện chủ nhà đi vắng, Hồ Văn Thương (tỉnh Quảng Trị) đã lén lút đột nhập lấy trộm sợi dây chuyền vàng, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Thương (SN 2000, trú tại thôn Xa Doan, xã A Dơi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 09h ngày 12/9, lợi dụng lúc gia đình ông Nguyễn Thanh Lân (trú thôn Xa Doan, xã A Dơi) đi vắng, Hồ Văn Thương đã lén lút đột nhập vào nhà và chiếm đoạt 01 sợi dây chuyền vàng 23K, trọng lượng 02 chỉ, trị giá 22.800.000 đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng mang súng đi săn thú rừng ở Khánh Hòa

Trong lúc mang súng đi săn bắn thú rừng, Nguyễn Văn Thành (TP Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/12, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 9/2018, Nguyễn Văn Thành lên mạng xã hội tìm kiếm mua súng, đạn, thuốc súng để săn bắn thú rừng.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh khởi tố đối tượng buôn bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Lực mua gần 3 tạ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi mang về nhà cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Đồng Văn Lực (SN 1984, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, hồi 19h10 ngày 6/12, tại nhà Đồng Văn Lực, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang Lực đang có hành vi tàng trữ 4 bao tải, có tổng số 72 hộp nghi là pháo nổ với tổng khối lượng khoảng 107kg. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ, niêm phong số pháo trên theo quy định.

Xem chi tiết

