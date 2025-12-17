Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn ở Nghệ An

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản (sỏi) không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.

Đồng thời, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972), Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành trung bình mỗi tháng, công ty thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác trên địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây)… rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào ban đêm.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Vũ Sơn.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ - kế toán Công ty TNHH Sơn Thái Long cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng. Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.