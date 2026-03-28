Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra sáng 28/3/2026, HĐND thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Cùng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu các ông, bà Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, Phạm Thị Thanh Mai giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các lãnh đạo vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban HĐND thành phố, bà Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu HĐND thành phố và cử tri Thủ đô.

Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tạo điều kiện để HĐND thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021–2026 là giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng ghi dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Thủ đô. Trong bối cảnh đó, HĐND thành phố đã đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc tham gia vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, tổ chức và cơ cấu của HĐND thành phố có nhiều đổi mới. Với 124 đại biểu, trong đó 35 đại biểu chuyên trách (chiếm trên 28%), đây là sự tăng cường nguồn lực quan trọng, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ mới, nhất là khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua và các định hướng lớn như Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được hiện thực hóa.

“Đây vừa là động lực, vừa là thách thức, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND thành phố phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Thay mặt các lãnh đạo vừa được bầu, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân và Thủ đô lên trên hết.

“Chúng tôi cam kết đoàn kết, đồng lòng cùng Thường trực HĐND, UBND thành phố và cả hệ thống chính trị triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, bà Hà nêu rõ.

Đồng thời, HĐND thành phố khóa XVII sẽ kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và tình yêu Thủ đô, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân.