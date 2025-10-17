Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVIII

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Hà Nội.

Mở đầu ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVIII.

Theo đó, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm:

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII;

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.