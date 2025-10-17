Hà Nội

Chính trị

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVIII

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiên Tuấn

Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP Hà Nội.

Mở đầu ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVIII.

Theo đó, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.

anh-chup-man-hinh-2025-10-17-luc-091145.png

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm:

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII;

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội;

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chính trị

Công bố 75 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII

Đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 75 đồng chí, cụ thể như sau:

Chính trị

Hà Nội có tân Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Ông Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

kiem-lam-17605916840722053900614-10-0-810-1280-crop-17605917014811110263941.jpg
Ông Lê Xuân Thắng (bên phải).
Chính trị

75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu 75 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII với số phiếu cao nhất với 99,27%.

