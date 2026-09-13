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Xã hội

Áp thấp nhiệt đới hướng về Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến Huế mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục di chuyển về phía Tây Bắc, hướng vào đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Theo Bích Hồng/TTXVN

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to, cục bộ trên 350mm; mưa lớn ở Trung Bộ và Bắc Bộ còn kéo dài trong những ngày tới.

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Áp thấp nhiệt đới hướng về Hà Tĩnh - Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Hồi 4h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng; cách Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc, cách Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 4h ngày 14/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, đi vào khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Đến 16 giờ cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối ngày 13/9, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền, từ sáng 13/9 đến đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Mưa to ở nhiều khu vực nên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to và dông; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4; riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

TP HCM có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.

#áp thấp nhiệt đới #miền trung #mưa rất to #thời tiết #gió mạnh

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