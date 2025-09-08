Hà Nội

Ảnh tình tứ giữa của vợ chồng 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung

Giải trí

Ảnh tình tứ giữa của vợ chồng 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung

'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam thường xuyên đi du lịch, sánh đôi tham gia các chương trình.

Thu Cúc (tổng hợp)
'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung kết hôn với đạo diễn Hoàng Nhật Nam vào năm 2011, có hai con chung. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Cặp đôi không chỉ bên nhau trong cuộc sống riêng tư mà còn cùng làm việc, gặp gỡ đối tác. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Vợ chồng 'bà trùm hoa hậu' có nhiều khoảnh khắc tình tứ trong 14 năm chung sống. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Hoàng Nhật Nam chia sẻ trên Arttimes, doanh nhân Phạm Kim Dung nấu ăn ngon, có thể sắp xếp, bày biện và chăm con rất khéo léo. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Nói về công ty chuyên đào tạo hoa hậu, doanh nhân Phạm Kim Dung trân trọng như đó là thành quả vợ chồng cô cùng vun vén, chăm chút. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
'Bà trùm hoa hậu" cho biết ở nhà hay ở công ty, hai vợ chồng đều thể hiện sự thoải mái, hiếm khi dành cho nhau những lời 'sến'. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Phạm Kim Dung - đạo diễn Hoàng Nhật Nam dành nhiều thời gian đi du lịch. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Cả hai hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng những chuyến nghỉ dưỡng. Ảnh: FB Phạm Kim Dung.
Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam tình tứ trong chuyến du lịch Nhật Bản năm 2023. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật.
Hoàng Nhật Nam chia sẻ trên Đời Sống Pháp Luật, anh ủng hộ hai con theo đuổi con đường nghệ thuật, trong khi vợ nam đạo diễn thì ngược lại. Ảnh: VTV.
"Do những áp lực riêng nên hai người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về việc vợ chồng có quan điểm trái ngược liên quan đến các con muốn theo nghệ thuật. Ảnh: Người Đưa Tin.
CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam vẫn chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Cúc (tổng hợp)
