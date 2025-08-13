Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MLô H Senaivi - Lily Chen vào top 35 Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí

MLô H Senaivi - Lily Chen vào top 35 Miss Grand Vietnam 2025

MLô H Senaivi và Lily Chen được đánh giá cao bởi vậy, việc hai người đẹp vào top 35 Miss Grand Vietnam 2025 không khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 11/8, trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, ban tổ chức công bố 35 thí sinh bước vào vòng tiếp theo. Lily Chen thuộc danh sách này. Ảnh: FB Lily Chen.
Tối ngày 11/8, trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, ban tổ chức công bố 35 thí sinh bước vào vòng tiếp theo. Lily Chen thuộc danh sách này. Ảnh: FB Lily Chen.
Trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, Lily Chen còn lọt top 3 giải thưởng Best profile picture (Tạm dịch: Giải ảnh dự thi đẹp nhất). Ảnh: FB Lily Chen.
Trong vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, Lily Chen còn lọt top 3 giải thưởng Best profile picture (Tạm dịch: Giải ảnh dự thi đẹp nhất). Ảnh: FB Lily Chen.
Lily Chen sở hữu vóc dáng đồng hồ cát, gương mặt sắc sảo. Ảnh: FB Lily Chen.
Lily Chen sở hữu vóc dáng đồng hồ cát, gương mặt sắc sảo. Ảnh: FB Lily Chen.
Trước Miss Grand Vietnam 2025, cô làm người mẫu, đóng phim. Ảnh: FB Lily Chen.
Trước Miss Grand Vietnam 2025, cô làm người mẫu, đóng phim. Ảnh: FB Lily Chen.
Việc Lily Chen thi nhan sắc ở tuổi 30 khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FB Lily Chen.
Việc Lily Chen thi nhan sắc ở tuổi 30 khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FB Lily Chen.
Mlô H Senaivi cũng lọt top 35 Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Mlô H Senaivi cũng lọt top 35 Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Cô từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Cô từng tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Senaivi vào chung kết cuộc thi, đoạt các thành tích: top 5 Người đẹp bản lĩnh, top 10 Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Senaivi vào chung kết cuộc thi, đoạt các thành tích: top 5 Người đẹp bản lĩnh, top 10 Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Theo Vietnamnet, Senaivi tốt nghiệp THPT loại Giỏi tại Mỹ với học bổng 14.000 USD. Người đẹp hiện tại theo học ngành Mỹ thuật tại trường University of Illinois Chicago với học bổng 9.000 USD/năm. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Theo Vietnamnet, Senaivi tốt nghiệp THPT loại Giỏi tại Mỹ với học bổng 14.000 USD. Người đẹp hiện tại theo học ngành Mỹ thuật tại trường University of Illinois Chicago với học bổng 9.000 USD/năm. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Theo Thương Hiệu Đời Sống, Senaivi đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế sáng tạo tại Đại học RMIT. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Theo Thương Hiệu Đời Sống, Senaivi đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế sáng tạo tại Đại học RMIT. Ảnh: FB MLô H Senaivi.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Grand Vietnam 2025 #Miss Grand Vietnam #Lily Chen #MLô H Senaivi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT