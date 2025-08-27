Hà Nội

Nữ bác sĩ Đinh Y Quyên thi Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí

Nữ bác sĩ Đinh Y Quyên thi Miss Grand Vietnam 2025

Nữ bác sĩ Đinh Y Quyên cao 1m72, có số đo ba vòng gợi cảm, hiện tại cô vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đinh Y Quyên là một trong số 35 thí sinh vào chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Y Quyên.
Người đẹp tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên, đang là bác sĩ da liễu. Ảnh: FB Y Quyên.
Y Quyên có chiều cao 1m72. Ảnh: FB Y Quyên.
Nữ bác sĩ từng đạt giải hoa khôi của trường Đại học Y Tây Nguyên năm 2016. Ảnh: FB Y Quyên.
Năm 2019, vượt qua sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô rút lui để tập trung học. Năm 2022, cô trở lại cuộc thi nhan sắc này. Ảnh: FB Y Quyên.
Ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Y Quyên vào top 32 chung cuộc. Ảnh: FB Y Quyên.
Y Quyên ngày càng gợi cảm. Năm 2020, số đo ba vòng của cô là 85-60-92cm. Đến năm 2022, cô có số đo ba vòng 88.5-63.5-94cm. Ảnh: FB Y Quyên.
Theo Báo Gia Lai Online, Y Quyên có bố là bác sĩ. Ảnh: FB Y Quyên.
Y Quyên từng chia sẻ: "Bác sĩ không chỉ là truyền thống của gia đình, mà còn là mơ ước từ ngày còn bé với tôi, khi được chứng kiến những nụ cười của bệnh nhân trở thành nguồn động lực của bố. Giờ tôi sẽ tiếp bước, thay bố thực hiện những hoài bão dang dở". Ảnh: FB Y Quyên.
Y Quyên có chị gái là y sĩ, em trai là sinh viên năm thứ 6, ngành Y khoa, Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: FB Y Quyên.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng Y Quyên sẽ tiến sâu ở Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: FB Y Quyên.
