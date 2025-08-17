Hà Nội

Nga triển khai lưới chống UAV trên tàu ngầm hạt nhân

Quân sự

Nga triển khai lưới chống UAV trên tàu ngầm hạt nhân

Hình ảnh vệ tinh cho thấy biện pháp bảo vệ mới quanh tàu ngầm lớp Oscar II thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong bối cảnh lo ngại về tấn công tầm xa.

Thiên Đăng
Căn cứ Rybachy ở Kamchatka là một cơ sở quan trọng của Hạm đội Thái Bình Dương Nga và là nơi đặt các tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ảnh: @Maxar.
Căn cứ Rybachy ở Kamchatka là một cơ sở quan trọng của Hạm đội Thái Bình Dương Nga và là nơi đặt các tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ảnh: @Maxar.
Và mới đây, theo phân tích của chuyên gia OSINT MT Anderson dựa trên ảnh chụp vệ tinh từ Maxar hôm 2 tháng 8, cho thấy Nga đã lắp đặt lưới chống máy bay không người lái trên một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại căn cứ Rybachy ở Kamchatka. Ảnh: @Maxar.
Và mới đây, theo phân tích của chuyên gia OSINT MT Anderson dựa trên ảnh chụp vệ tinh từ Maxar hôm 2 tháng 8, cho thấy Nga đã lắp đặt lưới chống máy bay không người lái trên một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại căn cứ Rybachy ở Kamchatka. Ảnh: @Maxar.
Chiếc tàu ngầm được phủ lưới chống máy bay không người lái dường như là tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Antey thuộc Dự án 949A, được NATO phân loại là Lớp Oscar II. Ảnh: @Maxar.
Chiếc tàu ngầm được phủ lưới chống máy bay không người lái dường như là tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Antey thuộc Dự án 949A, được NATO phân loại là Lớp Oscar II. Ảnh: @Maxar.
Loại tàu ngầm này được thiết kế để mang theo tên lửa hạt nhân và cả tên lửa thông thường tầm xa. Ảnh: @ militarnyi.
Loại tàu ngầm này được thiết kế để mang theo tên lửa hạt nhân và cả tên lửa thông thường tầm xa. Ảnh: @ militarnyi.
Theo chuyên gia OSINT MT Anderson, lưới chống UAV tấn công tầm xa này bao phủ cả tàu ngầm và cơ sở hạ tầng bên trong. Ảnh: @ militarnyi.
Theo chuyên gia OSINT MT Anderson, lưới chống UAV tấn công tầm xa này bao phủ cả tàu ngầm và cơ sở hạ tầng bên trong. Ảnh: @ militarnyi.
Sự hiện diện của mạng lưới chống máy bay không người lái cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Ảnh: @ The Barents Observer.
Sự hiện diện của mạng lưới chống máy bay không người lái cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Ảnh: @ The Barents Observer.
Cũng như cho thấy mối lo ngại của Nga trước các cuộc phá hoại tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân chiến lược của nước này, ngay cả khi chúng cách xa Ukraine hàng nghìn km. Ảnh: @il Giornale.
Cũng như cho thấy mối lo ngại của Nga trước các cuộc phá hoại tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân chiến lược của nước này, ngay cả khi chúng cách xa Ukraine hàng nghìn km. Ảnh: @il Giornale.
Theo một số báo cáo, ngay cả khi lưới chống UAV này không cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn tuyệt đối, nhưng chúng vẫn có thể làm phức tạp hoạt động của các nhà điều hành máy bay không người lái FPV của Ukraine, và làm tăng chi phí tấn công bằng máy bay không người lái cho mỗi mục tiêu. Ảnh: @ ВПК.name
Theo một số báo cáo, ngay cả khi lưới chống UAV này không cung cấp khả năng bảo vệ hoàn toàn tuyệt đối, nhưng chúng vẫn có thể làm phức tạp hoạt động của các nhà điều hành máy bay không người lái FPV của Ukraine, và làm tăng chi phí tấn công bằng máy bay không người lái cho mỗi mục tiêu. Ảnh: @ ВПК.name
Đầu năm nay, tình báo quốc phòng Ukraine được cho là đã có được thông tin mật liên quan đến một tàu ngầm hạt nhân khác, tàu ngầm K-555 Knyaz Pozharsky lớp Borey-A 955A, điều này càng chỉ ra điểm yếu của lực lượng hạt nhân Nga. Ảnh: @ ВПК.name.
Đầu năm nay, tình báo quốc phòng Ukraine được cho là đã có được thông tin mật liên quan đến một tàu ngầm hạt nhân khác, tàu ngầm K-555 Knyaz Pozharsky lớp Borey-A 955A, điều này càng chỉ ra điểm yếu của lực lượng hạt nhân Nga. Ảnh: @ ВПК.name.
Vào tháng 2/2025, Nga cũng lắp đặt lưới chống máy bay không người lái phủ hơn hai km để bảo vệ dọc theo tuyến đường tiếp tế từ Bakhmut đến Chasiv Yar ở Donetsk. Ảnh: @UNITED24 Media.
Vào tháng 2/2025, Nga cũng lắp đặt lưới chống máy bay không người lái phủ hơn hai km để bảo vệ dọc theo tuyến đường tiếp tế từ Bakhmut đến Chasiv Yar ở Donetsk. Ảnh: @UNITED24 Media.
Những tấm lưới này cũng có tác dụng chống lại máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang, trong khi những tấm lưới nhỏ hơn giúp chặn đạn dược và mìn do máy bay không người lái thả xuống. Ảnh: @UNITED24 Media.
Những tấm lưới này cũng có tác dụng chống lại máy bay không người lái điều khiển bằng sợi quang, trong khi những tấm lưới nhỏ hơn giúp chặn đạn dược và mìn do máy bay không người lái thả xuống. Ảnh: @UNITED24 Media.
Defense Mirror
